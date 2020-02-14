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Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 15 лют, 2020 08:45
США включились в гонку по разработке вакцины от нового типа коронавируса.
Пять крупных американских фармкомпаний хотят к ноябрю создать 150 миллионов доз будущей вакцины.
В Ухани несмотря на серьезные меры профилактической борьбы с вирусом, вирус продолжает свое распространение. В качестве еще одной попытки остановить эпидемию, власти города запретили жителям покидать свои микрорайоны, в этом поможет полиция и активисты.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 15 лют, 2020 09:26
swan forever написав:
Можно ссылку где купить?
Ищите в гугле "маска с hepa фильтром". Нужно, чтоб закрывала глаза. Чтоб защитить себя на заявленные 99.99%, нужно ещё правильно пользоваться.
У обычных масок нулевая эффективность против вирусов
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safonovstanislav
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Schmit
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Додано: Суб 15 лют, 2020 10:58
Зимой в таком еще можно ходить, а вот летом уже жарковато. И в таком противогазе очки запотевают постоянно, легко под машину попасть или с лестницы упасть, недожив до своего коронавируса.
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freeze
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Додано: Суб 15 лют, 2020 12:18
Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Европе, это китайский турист во Франции, передает телеканал BFMTV.
Зы. Хваленая французская медицина.
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freeze
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Додано: Суб 15 лют, 2020 12:38
freeze написав:
Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Европе, это китайский турист во Франции, передает телеканал BFMTV.
Зы. Хваленая французская медицина.
Гипотеза, что этот вирус смертелен только для азиатов, а у европеоидов вызывает обычное ОРВИ, пока не опровергнута.
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Schmit
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Додано: Суб 15 лют, 2020 13:00
Schmit написав:
Если вы такой уж перепуганый...
Я слышал, что процесс умирания - достаточно неприятный и болезненный. Лучше я буду перепуганый, чем мёртвый.
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safonovstanislav
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Додано: Суб 15 лют, 2020 13:04
Schmit написав: freeze написав:
Первый случай смерти от коронавируса зарегистрирован в Европе, это китайский турист во Франции, передает телеканал BFMTV.
Зы. Хваленая французская медицина.
Гипотеза, что этот вирус смертелен только для азиатов, а у европеоидов вызывает обычное ОРВИ, пока не опровергнута.
Будем надеяться, конечно, что это так.
С другой стороны, отличия между расами в геноме человека минимальны.
От шимпанзе человек отличается всего на 1 процент, а уж негр или европеоид от азиата отличается по геному на десятые доли процента, то есть вирус должен находить эти десятые доли процента и атаковать именно их. Пока кажется невероятным.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 15 лют, 2020 13:13
Больше смущает что в ориентироватся на цифры из Китая нельзя совершенно.
То они росли по 1,5 тысячи уже, потом раз на 15 тысяч в день, потом 5, сейчас опять 2,5 тысячи.
Понятно что вирус так развиваться не может.
Я думаю тут нужно расслабится, и подождать пару недель.
Если это реально задница, через это время, массово начнется в соседних странах, Вьетнаме, Тае, Индии.
Если нет, но и чего переживать. То что китайцам его уже не остановить, совершенно понятно. На таких числах заболевших,с таким инкубационным периодом и заразностью, это только оттягивание неизбежного
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Shummi
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Додано: Суб 15 лют, 2020 13:23
freeze написав:
Будем надеяться, конечно, что это так.
С другой стороны, отличия между расами в геноме человека минимальны.
От шимпанзе человек отличается всего на 1 процент, а уж негр или европеоид от азиата отличается по геному на десятые доли процента, то есть вирус должен находить эти десятые доли процента и атаковать именно их. Пока кажется невероятным.
Коренные народы Америки умирали тысячами от обычных малосмертельных для европейцев болезней - гриппа и свинки.
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Schmit
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