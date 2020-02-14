Коронавирус в Китае

freeze написав:Будем надеяться, конечно, что это так.
С другой стороны, отличия между расами в геноме человека минимальны. От шимпанзе человек отличается всего на 1 процент, а уж негр или европеоид от азиата отличается по геному на десятые доли процента, то есть вирус должен находить эти десятые доли процента и атаковать именно их. Пока кажется невероятным.
Коренные народы Америки умирали тысячами от обычных малосмертельных для европейцев болезней - гриппа и свинки.
Там просто у индейцев не было иммунитета, они никогда не сталкивались с гриппом и тд, в отличие от европейцев, которые уже ранее набили шишки на них. Сейчас у коренных индейцев Америки нет никаких значимых отличий по заболеваемости и их тяжести.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Этот скачок был вызван прото изменением методики подсчета зараженных, до этого к зараженным относили только после подтверждения тест-системами, а скачок произошел, когда решили относить к заболевшим и по результатам исследования легких на МРТ, по моему.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.