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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 42434445
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:35

  Schmit написав:
  freeze написав:Будем надеяться, конечно, что это так.

С другой стороны, отличия между расами в геноме человека минимальны.
От шимпанзе человек отличается всего на 1 процент, а уж негр или европеоид от азиата отличается по геному на десятые доли процента, то есть вирус должен находить эти десятые доли процента и атаковать именно их. Пока кажется невероятным.

Коренные народы Америки умирали тысячами от обычных малосмертельных для европейцев болезней - гриппа и свинки.


Там просто у индейцев не было иммунитета, они никогда не сталкивались с гриппом и тд, в отличие от европейцев, которые уже ранее набили шишки на них.
Сейчас у коренных индейцев Америки нет никаких значимых отличий по заболеваемости и их тяжести.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 13:37

  Shummi написав:потом раз на 15 тысяч в день


Этот скачок был вызван прото изменением методики подсчета зараженных, до этого к зараженным относили только после подтверждения тест-системами, а скачок произошел, когда решили относить к заболевшим и по результатам исследования легких на МРТ, по моему.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 14:46

В принципе развитие эпидемии в Японии пошло по неконтролируемому сценарию. Количество заболевших за один день увеличилось на 30 процентов.

Кстати модераторам. Ветку можно смело переименовывать - Коронавирус в Китае уже не актуально. Нужно Коронавирус в Китае и Японии.

Зы. Или чтобы два раза не вставать, можно сразу - Эпидемия коронавируса в мире.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:43

Re: Коронавирус в Китае

та вы же следите, какая то Япония)))) То Лайнер. в Японии особо ничего страшного нет
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 15:52

  Shummi написав:та вы же следите, какая то Япония)))) То Лайнер. в Японии особо ничего страшного нет


На лайнере 285 + 53 уже заболело вне связи с лайнером, а с учётом того, что некоторые из заболевших добрались в больницу на такси и метро. Представляете токийское метро )))
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:06

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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 16:49

Re: Коронавирус в Китае

safonovstanislav написав:
  Schmit написав:Если вы такой уж перепуганый...

Я слышал, что процесс умирания - достаточно неприятный и болезненный. Лучше я буду перепуганый, чем мёртвый.
Все болезни от нервов... Кроме венерических...
Сохраняйте спокойствие...
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 17:37

Re: Коронавирус в Китае

Что купил.
1. Швейцарские трехслойные хирургические маски со степенью фильтрации 95%. Слабая защита. Может использоваться как доп защита к фильтрам PPP1
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2. Латексные перчатки для защиты рук.
Зображення
3. фильтр ppp1 вместе с хирургическими повязками эконом решение
Зображення
4. 3M PPP3 самый высокий класс защиты, дорого много не купишь кусается..
Зображення
5. 3M PPP2+ PPP3 два типа достойных масок
Зображення
6. так выглядит упаковка масок
Зображення

7. Антисептики для рук и обработки поверхностей..
Зображення

8. защита глаз очки.
Зображення
vladislavlvov
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