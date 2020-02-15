Додано: Суб 15 лют, 2020 14:46

В принципе развитие эпидемии в Японии пошло по неконтролируемому сценарию. Количество заболевших за один день увеличилось на 30 процентов.



Кстати модераторам. Ветку можно смело переименовывать - Коронавирус в Китае уже не актуально. Нужно Коронавирус в Китае и Японии.



Зы. Или чтобы два раза не вставать, можно сразу - Эпидемия коронавируса в мире.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.