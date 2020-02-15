Коронавирус в Китае

freeze написав:Будем надеяться, конечно, что это так.
С другой стороны, отличия между расами в геноме человека минимальны. От шимпанзе человек отличается всего на 1 процент, а уж негр или европеоид от азиата отличается по геному на десятые доли процента, то есть вирус должен находить эти десятые доли процента и атаковать именно их. Пока кажется невероятным.
Коренные народы Америки умирали тысячами от обычных малосмертельных для европейцев болезней - гриппа и свинки.
Там просто у индейцев не было иммунитета, они никогда не сталкивались с гриппом и тд, в отличие от европейцев, которые уже ранее набили шишки на них. Сейчас у коренных индейцев Америки нет никаких значимых отличий по заболеваемости и их тяжести.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Этот скачок был вызван прото изменением методики подсчета зараженных, до этого к зараженным относили только после подтверждения тест-системами, а скачок произошел, когда решили относить к заболевшим и по результатам исследования легких на МРТ, по моему.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав:Зы. Или чтобы два раза не вставать, можно сразу - Эпидемия коронавируса в мире.
За исключением Украины...Не то, что бы не хотят, а, просто, не могут вывезти китайтцких украинцев . А естесственное заражение через авиапассажиров практически нулевое. В эту секунду над Украиной всего 13 рейсов, и они внутренние или европейские https://ru.flightaware.com/live/
Китай дезинфицирует банкноты и отправляет их на 14 дневный карантин перед повторным обращением. Уже и деньги в карантине)
ВАШИНГТОН - Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщает, что почти полмиллиона китайских граждан имели тесные контакты с людьми с подтвержденными диагнозами нового коронавируса, который возник в Ухане.
«До настоящего времени 471 531 человек был идентифицирован как находившийся в тесном контакте с инфицированными пациентами. В настоящее время под медицинским наблюдением находится 181 386 человек », - сообщила в четверг на своем официальном сайте Комиссия по здравоохранению .
Цифры свидетельствуют о том, что ранее неизвестное респираторное заболевание, обозначенное международными должностными лицами здравоохранения как COVID-19, обладает значительной способностью распространяться далеко за пределы 59 804 случаев, подтвержденных в Китае на четверг. Они также указали на резкое увеличение числа людей, которые были в прямом контакте с зараженным человеком, которое составило 189 583 в отчете от той же комиссии от 3 февраля. https://www.voanews.com/science-health/ ... se-contact
А что с остальными 300000 которые были в контакте?