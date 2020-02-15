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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:16

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като заявил, что власти Японии из-за ситуации со вспышкой китайского коронавируса не могут отследить пути заражения в стране.

Как сообщает The Japan Times, в субботу в Японии был зафиксирован значительный рост зараженных: с 259 человек до 338.

"До этого мы находились в фазе, когда пути заражения были видны. Теперь в ряде ситуаций их стало невозможно отследить. Положение дел изменилось", - сказал он.

Уточняется, что восемь новых случаев заражения коронавирусом были зафиксированы в больнице Токи. Все они контактировали с инфицированным таксистом на корпоративе в январе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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