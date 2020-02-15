Коронавирус в Китае

Додано: Суб 15 лют, 2020 20:16

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като заявил, что власти Японии из-за ситуации со вспышкой китайского коронавируса не могут отследить пути заражения в стране.



Как сообщает The Japan Times, в субботу в Японии был зафиксирован значительный рост зараженных: с 259 человек до 338.



"До этого мы находились в фазе, когда пути заражения были видны. Теперь в ряде ситуаций их стало невозможно отследить. Положение дел изменилось", - сказал он.



Уточняется, что восемь новых случаев заражения коронавирусом были зафиксированы в больнице Токи. Все они контактировали с инфицированным таксистом на корпоративе в январе.

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