Коронавирус в Китае

ааааа....мы все умрем от нового вида "простуды" вспоминаю 2009 год люди в Украине носили самые обычные дешевые маски на улицах и где-то в СМИ то ли в интернете писали Что в небе над Львовом начали с самолетов распыльть что-то для дезинфекции все боялись свиного гриппа .
этот коронавирус напоминает эту же ситуацию ======================================================================== Неделю назад у местного терапевта с амбулатории спрашивал ( надо было справку для бассейна) , я - "а много заболевших обычным гриппом вы уже видели в этом сезоне" он - " ни одного" . К нам Корановирус придет уже весной когда будет тепло и не будет переохлаждений и думаю последствий будет не больше чем от обычной простуды . _--_------------------------ А бояться надо этого https://youtu.be/CYaBC1re51Y
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Как по мне наши врачи под ударом, ходить на вызовы без никакой защиты..кстати тогда именно врачи начали первыми ходить в повязках во Львове..был виден их животный страх в глазах.но сейчас ведь не так страшно? Кстати со вчерашнего дня усиление карантина в Ухане..выходить на улицу нельзя..
Повязки в первую очередь - защита окружающих от твоей инфекции а не наоборот. Глаза все равно остаются открытыми для попадания вируса в вас. В остальном все эти новомодные шлемы для защиты слизистых до печки. Если уж на то пошло то надо запаковываться полностью в костюм биологической защиты - но это конечно уже шиза для очередного вируса гриппа. Установлено что на одежде вирус живет 1-2 недели, с которой вы спокойно "в маске" заходите в свою квартиру. И как вы от этого защититесь масками ? Далее, в гонконге установили что данный вирус крайне живуч, и распространяется как по системам вентиляции так и по системам канализации, с подтвержденным случаем заражения таким способом.
Одной из зараженных оказалась 62-летняя женщина, которая не общалась с другими зараженными. Позже выяснилось, что через квартиру мужчины, которого госпитализировали с коронавирусом, проходил один и тот же канализационный стояк с этой женщиной.
Но это же не повод для паранои. Лишние нервы из за боязни заразиться могут только отрицательно сказаться на вашем иммунитете, в отличии от разумных пофигистов. Не он (COVID-19) первый, не он последний, переживем. Кстати первый умерший в Европе от короновируса - опять Китаец, что пока опять не опровергает уже озвученную теорию.
Акции биотехнологической Gilead Sciences дорожают с каждым днём после заявления компании что она работает с Китаем над изучением эффективности препарата ремдесивир для борьбы с коронавирусом.Этот препарат разрабатывался для лечения с вирусом Эбола .