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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 43444546
Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2020 20:16

Министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като заявил, что власти Японии из-за ситуации со вспышкой китайского коронавируса не могут отследить пути заражения в стране.

Как сообщает The Japan Times, в субботу в Японии был зафиксирован значительный рост зараженных: с 259 человек до 338.

"До этого мы находились в фазе, когда пути заражения были видны. Теперь в ряде ситуаций их стало невозможно отследить. Положение дел изменилось", - сказал он.

Уточняется, что восемь новых случаев заражения коронавирусом были зафиксированы в больнице Токи. Все они контактировали с инфицированным таксистом на корпоративе в январе.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 00:47

Re: Коронавирус в Китае

ааааа....мы все умрем от нового вида "простуды" :mrgreen:
вспоминаю 2009 год люди в Украине носили самые обычные дешевые маски на улицах и где-то в СМИ то ли в интернете писали Что в небе над Львовом начали с самолетов распыльть что-то для дезинфекции :mrgreen: все боялись свиного гриппа .

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... H1N1_(2009)

этот коронавирус напоминает эту же ситуацию
========================================================================
Неделю назад у местного терапевта с амбулатории спрашивал ( надо было справку для бассейна) ,
я - "а много заболевших обычным гриппом вы уже видели в этом сезоне"
он - " ни одного" .
К нам Корановирус придет уже весной когда будет тепло и не будет переохлаждений и думаю последствий будет не больше чем от обычной простуды .
_--_------------------------
А бояться надо этого https://youtu.be/CYaBC1re51Y
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 01:43

  vladislavlvov написав:Что купил.
1. Швейцарские трехслойные хирургические маски со степенью фильтрации 95%. Слабая защита. Может использоваться как доп защита к фильтрам PPP1
Зображення


2. Латексные перчатки для защиты рук.
Зображення
3. фильтр ppp1 вместе с хирургическими повязками эконом решение
Зображення
4. 3M PPP3 самый высокий класс защиты, дорого много не купишь кусается..
Зображення
5. 3M PPP2+ PPP3 два типа достойных масок
Зображення
6. так выглядит упаковка масок
Зображення

7. Антисептики для рук и обработки поверхностей..
Зображення

8. защита глаз очки.
Зображення


Как страшно жить ... :(
Renee
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 01:43

Как по мне наши врачи под ударом, ходить на вызовы без никакой защиты..кстати тогда именно врачи начали первыми ходить в повязках во Львове..был виден их животный страх в глазах.но сейчас ведь не так страшно?
Кстати со вчерашнего дня усиление карантина в Ухане..выходить на улицу нельзя..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 01:55

  vladislavlvov написав:Кстати со вчерашнего дня усиление карантина в Ухане..выходить на улицу нельзя..

Значит зараза весьма заразна.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 02:06

Re: Коронавирус в Китае

Повязки в первую очередь - защита окружающих от твоей инфекции а не наоборот. Глаза все равно остаются открытыми для попадания вируса в вас. В остальном все эти новомодные шлемы для защиты слизистых до печки. Если уж на то пошло то надо запаковываться полностью в костюм биологической защиты - но это конечно уже шиза для очередного вируса гриппа. Установлено что на одежде вирус живет 1-2 недели, с которой вы спокойно "в маске" заходите в свою квартиру. И как вы от этого защититесь масками ? Далее, в гонконге установили что данный вирус крайне живуч, и распространяется как по системам вентиляции так и по системам канализации, с подтвержденным случаем заражения таким способом.

Одной из зараженных оказалась 62-летняя женщина, которая не общалась с другими зараженными. Позже выяснилось, что через квартиру мужчины, которого госпитализировали с коронавирусом, проходил один и тот же канализационный стояк с этой женщиной.


Но это же не повод для паранои. Лишние нервы из за боязни заразиться могут только отрицательно сказаться на вашем иммунитете, в отличии от разумных пофигистов. Не он (COVID-19) первый, не он последний, переживем. Кстати первый умерший в Европе от короновируса - опять Китаец, что пока опять не опровергает уже озвученную теорию.
Surfer
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 08:22

Коронавирус

Акции биотехнологической Gilead Sciences дорожают с каждым днём после заявления компании что она работает с Китаем над изучением эффективности препарата ремдесивир для борьбы с коронавирусом.Этот препарат разрабатывался для лечения с вирусом Эбола .
choca
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 09:22

Re: Коронавирус в Китае

yama написав:К нам Корановирус придет уже весной когда будет тепло и не будет переохлаждений и думаю последствий будет не больше чем от обычной простуды .


Не знаю какая связь будет с переохлаждениями.
В Ухани сейчас достаточно тепло.
В Сингапуре много заболело, так там вообще жарко.
Так что думаю будет круглогодичная внепогодная циркуляция вируса.

В Японии кстати уже более 400 заболевших.
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freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:23

Re: Коронавирус в Китае

  Surfer написав:Кстати первый умерший в Европе от короновируса - опять Китаец, что пока опять не опровергает уже озвученную теорию.

Как-то подозрительно долго нет информации о излечившихся европейцах.
Берем например Канаду. Была информация в прессе о двух излечившихся.
В Канаде выздоровели двое больных "уханским" вирусом
А на сайте отслеживания статистики почему-то только один.
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html%20%20%20%20#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 10:34

Немного конспирологии на вентилятор.
Коронавирус COVID-19 - это Wuhan-400, Глаза Тьмы? «Ухань‑400»
Schmit
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