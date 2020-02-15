Коронавирус в Китае

Может поэтому японцев так обостряет?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 лют, 2020 11:12
восприимчивость короновируса по нациям ACE-2 receptors
Додано: Нед 16 лют, 2020 14:12
Первый на Тайване умер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 16 лют, 2020 15:48
Есть не очень приятная новость.
Судя по резкому росту инфицированных в Сингапуре температура не критична для жизни короновируса.. +29 в феврале не остановило рост..
Трамп ошибался насчет температуры..
очень странный вирус, под все заточен как бы боевой вирус.. одним словом..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Нед 16 лют, 2020 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 лют, 2020 16:05
Яхта будет спущена на воду не ранее, чем через 4 года. Хватит уже конспирологии и хайпа в теме уханьского вируса - пощадите хотя бы столь авторитетного человека, как Гейтс, если себя и других форумчан не жалко
Я понимаю, что бояться - это нормально. Но и до безумия доводить не стоит...
Microsoft co-founder commissions eco vessel expected to go to sea in 2024 in latest sign of his interest in alternative fuels
Додано: Нед 16 лют, 2020 16:29
RE:Я понимаю, что бояться - это нормально. Но и до безумия доводить не стоит...
Ваш пост?:
Коронавирус все - эпидемия обуздана, CFR в 5 раз ниже, чем у SARS, и в 15 раз ниже, чем у MERS. Коммоды уже отыгрывают падение... расходимся...
очень основательный анализ..
|