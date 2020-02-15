RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 44454647
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 11:12

восприимчивость короновируса по нациям ACE-2 receptors

Schmit
Зображення

Может поэтому японцев так обостряет?
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2073
З нами з: 02.03.07
Подякував: 96 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 14:12

Первый на Тайване умер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 15193
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3946 раз.
Подякували: 6045 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 15:48

Есть не очень приятная новость.
Судя по резкому росту инфицированных в Сингапуре температура не критична для жизни короновируса.. +29 в феврале не остановило рост..
Трамп ошибался насчет температуры..
очень странный вирус, под все заточен как бы боевой вирус.. одним словом..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Нед 16 лют, 2020 16:33, всього редагувалось 1 раз.
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2073
З нами з: 02.03.07
Подякував: 96 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:05

  vladislavlvov написав:Гейтс, последние пару лет активно предупреждавший за вспышку короновируса ( а заодно и утверждавший что людей слишком много и планета их не выдержит) купил себе вдруг экояхту..причем чел никогда ее не имел да и моря не переносит..


Яхта будет спущена на воду не ранее, чем через 4 года. Хватит уже конспирологии и хайпа в теме уханьского вируса - пощадите хотя бы столь авторитетного человека, как Гейтс, если себя и других форумчан не жалко :D

Я понимаю, что бояться - это нормально. Но и до безумия доводить не стоит...

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/0 ... per-yacht/
Microsoft co-founder commissions eco vessel expected to go to sea in 2024 in latest sign of his interest in alternative fuels
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4930
З нами з: 02.05.18
Подякував: 905 раз.
Подякували: 2056 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 16:29

RE:Я понимаю, что бояться - это нормально. Но и до безумия доводить не стоит...

Ваш пост?:
Коронавирус все - эпидемия обуздана, CFR в 5 раз ниже, чем у SARS, и в 15 раз ниже, чем у MERS. Коммоды уже отыгрывают падение... расходимся...

очень основательный анализ..
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2073
З нами з: 02.03.07
Подякував: 96 раз.
Подякували: 377 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 44454647
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
EximBonus Bot (1179)
16.02.2020 17:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.