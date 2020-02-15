Коронавирус в Китае

Додано: Нед 16 лют, 2020 17:16

Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян.



Как говорится в заявлении местных властей, речь идет о препарате, известном как Favipiravir, или Avigan.

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