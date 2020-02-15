Может поэтому японцев так обостряет?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 лют, 2020 11:12
восприимчивость короновируса по нациям ACE-2 receptors
Додано: Нед 16 лют, 2020 14:12
Первый на Тайване умер.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 16 лют, 2020 15:48
Есть не очень приятная новость.
Судя по резкому росту инфицированных в Сингапуре температура не критична для жизни короновируса.. +29 в феврале не остановило рост..
Трамп ошибался насчет температуры..
очень странный вирус, под все заточен как бы боевой вирус.. одним словом..
Востаннє редагувалось vladislavlvov в Нед 16 лют, 2020 16:33, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 лют, 2020 16:05
Яхта будет спущена на воду не ранее, чем через 4 года. Хватит уже конспирологии и хайпа в теме уханьского вируса - пощадите хотя бы столь авторитетного человека, как Гейтс, если себя и других форумчан не жалко
Я понимаю, что бояться - это нормально. Но и до безумия доводить не стоит...
Microsoft co-founder commissions eco vessel expected to go to sea in 2024 in latest sign of his interest in alternative fuels
Додано: Нед 16 лют, 2020 16:29
RE:Я понимаю, что бояться - это нормально. Но и до безумия доводить не стоит...
Ваш пост?:
Коронавирус все - эпидемия обуздана, CFR в 5 раз ниже, чем у SARS, и в 15 раз ниже, чем у MERS. Коммоды уже отыгрывают падение... расходимся...
очень основательный анализ..
Додано: Нед 16 лют, 2020 17:16
Re: Коронавирус в Китае
Первое лекарство, которое потенциально может быть эффективным в борьбе с новым коронавирусом, запущено в производство в восточной китайской провинции Чжэцзян.
Как говорится в заявлении местных властей, речь идет о препарате, известном как Favipiravir, или Avigan.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Нед 16 лют, 2020 17:26
Мой пост, и я от него не отказываюсь. Я понимаю, что для вас основательность анализа тем больше, чем больше в нем ужасов, но правда в том, что эпидемия COVID-19 как вспыхнула, так и не вышла за пределы одной единственной провинции одной единственной страны!
Да, за счет эффективных мер сдерживания. Да, риски сохраняются. Но так с множеством заболеваний! Почему вы не раздуваете зраду по поводу 800 смертей за последний месяц от лихорадки, вспыхнувшей в Нигерии?..
Да что там Нигерия - я не слышал столько хайпа по поводу 70 тыс случаев кори здесь у нас в Украине в 2018-м! А смертей от туберкулеза знаете сколько у нас в год - 5 тыс! Но главная проблема - это, конечно, хубейский вирус, ага...
Додано: Нед 16 лют, 2020 17:36
zРадио
Лихорадка Ласса уже унесла жизни 70 человек в Нигерии
Абуджа, 14 февраля /Синьхуа/ -- Число погибших в результате последней вспышки лихорадки Ласса в Нигерии уже возросло до 70 человек. Об этом в четверг сообщил Нигерийский центр по контролю за заболеваниями /NCDC/.
По состоянию на вторник было зарегистрировано в общей сложности 472 подтвержденных случая острой вирусной геморрагической лихорадки, которая продолжает распространяться в самой густонаселенной стране в Африке, -- говорится в заявлении NCDC.
По меньшей мере 23 из 36 штатов Нигерии в настоящее время пострадали от вспышки эпидемии, большинство случаев были зафиксированы в штатах Эбоньи, Эдо и Ондо на юге страны.
Уровень смертности от вспышки в этом году составил 14,8 проц., что ниже уровня минувшего года /18,7 проц/.
что по факту-- каждый год... При этом, возбудитель заболевания относится к той же группе, что и вирус Эбола. Отмечается, что лихорадка развивается быстро, но без специфических признаков, что осложняет её идентификацию. Болезнь легко передаётся через пищу, воду или любые предметы, а инкубационный период составляет от одной до трёх недель..
Короновирус и даже Эбола, а тем более желтая лихорадка вещи несоизмеримы..
Додано: Нед 16 лют, 2020 17:45
Вам то откуда знать, с чем измерим этот коронАвирус (пишите уже хоть без ошибок, раз активно интересуетесь темой), если ВОЗ до сих пор не смогла оценить пандемический риск?
Что касается вспышки лихорадки в Нигерии, там как с медициной, так и статистикой сильно хуже, чем в Китае - я читал про 800 смертей и 5 тыс случаев заболевания, но тоже не исключаю фейковости оценок, глядя, как освещается тема китайского вируса...
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:10
Хотя эта тема не представляет для меня интерес, ссылку кину. Проблема рукотворности заразы тревожит не только украинские умы.
|