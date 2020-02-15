Коронавирус в Китае

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 45464748 Додано: Нед 16 лют, 2020 20:22 Schmit написав: Немного конспирологии на вентилятор.

Коронавирус COVID-19 - это Wuhan-400, Глаза Тьмы? «Ухань‑400» Немного конспирологии на вентилятор. ни разу не похоже на биологическое оружие ... вообще при такой мизерной летальности не похоже на оружие сравните с сибирской язвой

При повітряно-пиловому шляху зараження розвивається легенева сибірка, яка починається з різкої слабкості і розбитості, з'являється кашель, сильний озноб і підйом температури до 40 °C. При цьому перкуторно відзначають вогнища притуплювання, а аускультативно — різноманітні хрипи. Мокротиння рідке, кров'янисте, через деякий час в ємності перетворюється на своєрідне желе. У ньому виявляють величезну кількість сибіркових бацил. Часто спостерігають розвиток ексудативного плевриту. Хвороба перебігає дуже тяжко і без призначення етіотропних засобів закінчується летально на 2-3 добу.

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Легочная форма сибирской язвы Когда человек вдыхает споры сибирской язвы, то у него может развиться легочная форма этого заболевания. Люди, работающие на производстве шерсти, бойнях и кожевенных заводах, могут вдохнуть споры при работе с зараженными животными или их продуктами. Легочная форма сибирской язвы начинается преимущественно в грудных лимфоузлах, прежде чем распространиться по всему организму, в итоге вызывая серьезные проблемы с дыханием и шок.Легочная форма сибирской язвы считается самой опасной. Инфекция обычно развивается в течение недели после заражения, но инкубационный период может длиться до двухмесяцев. Без лечения выживает только около 10–15% пациентов с легочной формой сибирской язвы. Однако при агрессивном лечении уровень выживания составляет около 55%. летальность 45-90 % вот это я понимаю биологическое оружие , а Коронавирус это насморк .

Так что сказки о биологическом оружии ..такие сказки

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vladislavlvov написав: Может поэтому японцев так обостряет? Может поэтому японцев так обостряет? а можно ссылку на эту желтизну ? ни разу не похоже на биологическое оружие ... вообще при такой мизерной летальности не похоже на оружие сравните с сибирской язвойлетальность 45-90 % вот это я понимаю биологическое оружие ,Так что сказки о биологическом оружии ..такие сказки--------------------------------------------а можно ссылку на эту желтизну ? С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України yama Повідомлень: 1927 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3507 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 20:41 Re: Коронавирус в Китае



https://youtu.be/QO4-Txvs5sE Переглянув відео, де сім'я, яка переїхала жити в Китай дізналася про ситуацію з вірусом від своїх батьків, які живуть в РФ. Чомусь нагадало ситуацію з Чорнобилем й іншою комуністичною країною, тільки вже на іншому рівні розвитку. А взагалі більше до душі конспірологічна версія, що китайські комуністи вирішили потренуватися в управлінні країною у випадку справжньої надзвичайної ситуації. stryzhko Повідомлень: 843 З нами з: 04.10.16 Подякував: 213 раз. Подякували: 151 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 лют, 2020 21:20 yama написав: ни разу не похоже на биологическое оружие ... вообще при такой мизерной летальности не похоже на оружие сравните с сибирской язвой

ни разу не похоже на биологическое оружие ... вообще при такой мизерной летальности не похоже на оружие сравните с сибирской язвой

Если исходить из логики летальности, то термоядерный заряд мощностью в мегатонны надо признавать оружием, а в одну килотонну - нет. Если исходить из логики летальности, то термоядерный заряд мощностью в мегатонны надо признавать оружием, а в одну килотонну - нет. tumos Повідомлень: 1046 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 80 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 45464748 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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