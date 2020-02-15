Коронавирус в Китае

ни разу не похоже на биологическое оружие ... вообще при такой мизерной летальности не похоже на оружие сравните с сибирской язвой
При повітряно-пиловому шляху зараження розвивається легенева сибірка, яка починається з різкої слабкості і розбитості, з'являється кашель, сильний озноб і підйом температури до 40 °C. При цьому перкуторно відзначають вогнища притуплювання, а аускультативно — різноманітні хрипи. Мокротиння рідке, кров'янисте, через деякий час в ємності перетворюється на своєрідне желе. У ньому виявляють величезну кількість сибіркових бацил. Часто спостерігають розвиток ексудативного плевриту. Хвороба перебігає дуже тяжко і без призначення етіотропних засобів закінчується летально на 2-3 добу. ------------------ Легочная форма сибирской язвы Когда человек вдыхает споры сибирской язвы, то у него может развиться легочная форма этого заболевания. Люди, работающие на производстве шерсти, бойнях и кожевенных заводах, могут вдохнуть споры при работе с зараженными животными или их продуктами. Легочная форма сибирской язвы начинается преимущественно в грудных лимфоузлах, прежде чем распространиться по всему организму, в итоге вызывая серьезные проблемы с дыханием и шок.Легочная форма сибирской язвы считается самой опасной. Инфекция обычно развивается в течение недели после заражения, но инкубационный период может длиться до двухмесяцев. Без лечения выживает только около 10–15% пациентов с легочной формой сибирской язвы. Однако при агрессивном лечении уровень выживания составляет около 55%.
летальность 45-90 % вот это я понимаю биологическое оружие , а Коронавирус это насморк . Так что сказки о биологическом оружии ..такие сказки --------------------------------------------
vladislavlvov написав:Может поэтому японцев так обостряет?
а можно ссылку на эту желтизну ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Переглянув відео, де сім'я, яка переїхала жити в Китай дізналася про ситуацію з вірусом від своїх батьків, які живуть в РФ. Чомусь нагадало ситуацію з Чорнобилем й іншою комуністичною країною, тільки вже на іншому рівні розвитку. А взагалі більше до душі конспірологічна версія, що китайські комуністи вирішили потренуватися в управлінні країною у випадку справжньої надзвичайної ситуації.