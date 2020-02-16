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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 20:22

  Schmit написав:Немного конспирологии на вентилятор.
Коронавирус COVID-19 - это Wuhan-400, Глаза Тьмы? «Ухань‑400»
ни разу не похоже на биологическое оружие ... вообще при такой мизерной летальности не похоже на оружие сравните с сибирской язвой
При повітряно-пиловому шляху зараження розвивається легенева сибірка, яка починається з різкої слабкості і розбитості, з'являється кашель, сильний озноб і підйом температури до 40 °C. При цьому перкуторно відзначають вогнища притуплювання, а аускультативно — різноманітні хрипи. Мокротиння рідке, кров'янисте, через деякий час в ємності перетворюється на своєрідне желе. У ньому виявляють величезну кількість сибіркових бацил. Часто спостерігають розвиток ексудативного плевриту. Хвороба перебігає дуже тяжко і без призначення етіотропних засобів закінчується летально на 2-3 добу.
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Легочная форма сибирской язвы Когда человек вдыхает споры сибирской язвы, то у него может развиться легочная форма этого заболевания. Люди, работающие на производстве шерсти, бойнях и кожевенных заводах, могут вдохнуть споры при работе с зараженными животными или их продуктами. Легочная форма сибирской язвы начинается преимущественно в грудных лимфоузлах, прежде чем распространиться по всему организму, в итоге вызывая серьезные проблемы с дыханием и шок.Легочная форма сибирской язвы считается самой опасной. Инфекция обычно развивается в течение недели после заражения, но инкубационный период может длиться до двухмесяцев. Без лечения выживает только около 10–15% пациентов с легочной формой сибирской язвы. Однако при агрессивном лечении уровень выживания составляет около 55%.
летальность 45-90 % вот это я понимаю биологическое оружие , а Коронавирус это насморк .
Так что сказки о биологическом оружии ..такие сказки :mrgreen:
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  vladislavlvov написав:Может поэтому японцев так обостряет?
а можно ссылку на эту желтизну ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 20:41

Re: Коронавирус в Китае

Переглянув відео, де сім'я, яка переїхала жити в Китай дізналася про ситуацію з вірусом від своїх батьків, які живуть в РФ. Чомусь нагадало ситуацію з Чорнобилем й іншою комуністичною країною, тільки вже на іншому рівні розвитку. А взагалі більше до душі конспірологічна версія, що китайські комуністи вирішили потренуватися в управлінні країною у випадку справжньої надзвичайної ситуації.

https://youtu.be/QO4-Txvs5sE
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  yama написав: ни разу не похоже на биологическое оружие ... вообще при такой мизерной летальности не похоже на оружие сравните с сибирской язвой

Если исходить из логики летальности, то термоядерный заряд мощностью в мегатонны надо признавать оружием, а в одну килотонну - нет.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:57

  yama написав:
  Schmit написав:Немного конспирологии на вентилятор.
Коронавирус COVID-19 - это Wuhan-400, Глаза Тьмы? «Ухань‑400»
ни разу не похоже на биологическое оружие ... вообще при такой мизерной летальности не похоже на оружие сравните с сибирской язвой

Да не в этом суть. Человек в 1981 угадал место начала эпидемии - Китай, Ухань. Совпадение? Думаю совпадение.
Относительно летальности, пока точных данных нет, одни говорят 1-3%, другие - до 18%, но при такой заразности даже 1% - очень много. Плюс ходят слухи, что у переболевших не развивается стойкий иммунитет, то есть болезнь может ходить по кругу, пока не сделает свое дело.
Schmit
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Schmit
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