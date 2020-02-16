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Коронавирус в Китае

Коронавирус в Китае
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 45464748
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 20:41

Re: Коронавирус в Китае

Переглянув відео, де сім'я, яка переїхала жити в Китай дізналася про ситуацію з вірусом від своїх батьків, які живуть в РФ. Чомусь нагадало ситуацію з Чорнобилем й іншою комуністичною країною, тільки вже на іншому рівні розвитку. А взагалі більше до душі конспірологічна версія, що китайські комуністи вирішили потренуватися в управлінні країною у випадку справжньої надзвичайної ситуації.

https://youtu.be/QO4-Txvs5sE
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  yama написав: ни разу не похоже на биологическое оружие ... вообще при такой мизерной летальности не похоже на оружие сравните с сибирской язвой

Если исходить из логики летальности, то термоядерный заряд мощностью в мегатонны надо признавать оружием, а в одну килотонну - нет.
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 21:57

  yama написав:
  Schmit написав:Немного конспирологии на вентилятор.
Коронавирус COVID-19 - это Wuhan-400, Глаза Тьмы? «Ухань‑400»
ни разу не похоже на биологическое оружие ... вообще при такой мизерной летальности не похоже на оружие сравните с сибирской язвой

Да не в этом суть. Человек в 1981 угадал место начала эпидемии - Китай, Ухань. Совпадение? Думаю совпадение.
Относительно летальности, пока точных данных нет, одни говорят 1-3%, другие - до 18%, но при такой заразности даже 1% - очень много. Плюс ходят слухи, что у переболевших не развивается стойкий иммунитет, то есть болезнь может ходить по кругу, пока не сделает свое дело.
Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:01

Schmit
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 22:10

  Schmit написав:

Как я люблю постановочные шоу для любого ТВ-канала...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 23:31

Re: Коронавирус в Китае

Я: Кстати, судя по видео из Китая и отсутствию какого-то либо дорожного (да и пешеходного) движения в местах, которые ранее были под завязку забиты, проблема СМОГА в Китае и зараженности воздуха могут надолго исчезнуть, при чем даже на срок после возобновления активной езды и работы на фабриках.

Кто-то на finance.ua: Я ЗНАЮ! Все это - спланированная биотеррористическая акция от США/Китая/России для уменьшения влияния человечества на Землю!
  Schmit написав:

Мне нужно одебилиться вначале, чтобы я смог нормально воспринимать ее речь. Как я люблю эти замедленные "как для дураков" театральные объяснения...
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:38

  stm написав:
  Schmit написав:

Как я люблю постановочные шоу для любого ТВ-канала...

Не смотрел, но осуждаю :)

Что там, опять Зе виноват, и должен вех вылечить? :)
А "гетьман" не хочет всех освятить и спасти своей копией томаса? :)
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:38

Китайский дедуля конечно феерично накашлял на японском лайнере, там уже 454+ заболевших.
Похоже вещь суперзаразная.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:58

  freeze написав:Китайский дедуля конечно феерично накашлял на японском лайнере, там уже 454+ заболевших.
Похоже вещь суперзаразная.


Не знаю на сколько супер и насколько достоверным является источник DW,
но есть такая заметка.

https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B8%D1%8 ... pb06ZysbMM
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