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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 лют, 2020 20:41
Re: Коронавирус в Китае
Переглянув відео, де сім'я, яка переїхала жити в Китай дізналася про ситуацію з вірусом від своїх батьків, які живуть в РФ. Чомусь нагадало ситуацію з Чорнобилем й іншою комуністичною країною, тільки вже на іншому рівні розвитку. А взагалі більше до душі конспірологічна версія, що китайські комуністи вирішили потренуватися в управлінні країною у випадку справжньої надзвичайної ситуації.
Додано: Нед 16 лют, 2020 21:20
Додано: Нед 16 лют, 2020 21:57
Да не в этом суть. Человек в 1981 угадал место начала эпидемии - Китай, Ухань. Совпадение? Думаю совпадение.
Относительно летальности, пока точных данных нет, одни говорят 1-3%, другие - до 18%, но при такой заразности даже 1% - очень много. Плюс ходят слухи, что у переболевших не развивается стойкий иммунитет, то есть болезнь может ходить по кругу, пока не сделает свое дело.
Додано: Нед 16 лют, 2020 23:31
Re: Коронавирус в Китае
Я: Кстати, судя по видео из Китая и отсутствию какого-то либо дорожного (да и пешеходного) движения в местах, которые ранее были под завязку забиты, проблема СМОГА в Китае и зараженности воздуха могут надолго исчезнуть, при чем даже на срок после возобновления активной езды и работы на фабриках.
Кто-то на finance.ua: Я ЗНАЮ! Все это - спланированная биотеррористическая акция от США/Китая/России для уменьшения влияния человечества на Землю!
Мне нужно одебилиться вначале, чтобы я смог нормально воспринимать ее речь. Как я люблю эти замедленные "как для дураков" театральные объяснения...
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:38
Не смотрел, но осуждаю
Что там, опять Зе виноват, и должен вех вылечить?
А "гетьман" не хочет всех освятить и спасти своей копией томаса?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:38
Китайский дедуля конечно феерично накашлял на японском лайнере, там уже 454+ заболевших.
Похоже вещь суперзаразная.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:58
Не знаю на сколько супер и насколько достоверным является источник DW,
но есть такая заметка.
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