А вот это уже становится интересным
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 лют, 2020 15:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А вот это уже становится интересным
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Это не интересно и притом совсем.эвакуированых могут привезти в санаторий Шкло Львовская область. Народ перекрыл дороги и дежурит круглосуточно.
Продавцы в аптеках без масок..нет. в поликлиниках в пятницу раздали..
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:05
Пока что гипотеза о стойкости европейцев к коронавирусу подтверждается.
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