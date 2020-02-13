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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.rbc.ua/rus/news/zhitomire-otpravyat-karantin-desyatki-stroiteley-1581842479.html/amp
А вот это уже становится интересным :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Это не интересно и притом совсем.эвакуированых могут привезти в санаторий Шкло Львовская область. Народ перекрыл дороги и дежурит круглосуточно.
Продавцы в аптеках без масок..нет. в поликлиниках в пятницу раздали..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:05

В ФРГ семью выписали из больницы, вылечив от коронавируса

Из 14 заразившихся баварцев от опасного вируса избавились и покинули больницы уже семеро.

Пока что гипотеза о стойкости европейцев к коронавирусу подтверждается.
Schmit
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