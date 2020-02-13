Это не интересно и притом совсем.эвакуированых могут привезти в санаторий Шкло Львовская область. Народ перекрыл дороги и дежурит круглосуточно. Продавцы в аптеках без масок..нет. в поликлиниках в пятницу раздали..
Slx написав:Мне нужно одебилиться вначале, чтобы я смог нормально воспринимать ее речь. Как я люблю эти замедленные "как для дураков" театральные объяснения...
Вкладчик1234 написав:Не смотрел, но осуждаю
Surfer написав:Я из за этого слащавого и надменно - менторского тона ведущих несколько лет перестал смотреть пятый. Тошно.
Молодцы, что признались в своей ненависти к украинскому языку.
Об украинском языке не было сказано ни слова, речь шла о манере подачи информацими. И главное сам автор почему то не пишет на соловьиной - так лицемерно любит мову - впрочем как и подобает порохоботу. Кстати говоря и сам владелец пятого и прямого часто говорит по русски - и именно слащавая и манипулятивная тональность раздражает , уличая его в неискренности, а никак не сама "мова". Порохоботы опять палятся на приметивнейшей лжи и манипуляциях, выдавая себя с портрохами.
https://youtu.be/xjpih9pmcVs Прошу прощения за 24 канал, всех нелюбителей мальчиков в трусиках можно не смотреть, но мне важна информация. Коротко: если правда про массовое производство, я ликую! Китай - молодцы! создали хрень, напугали всех до чёртиков, победили хрень )))