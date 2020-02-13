Додано: Пон 17 лют, 2020 19:06

Schmit написав: Slx написав: Мне нужно одебилиться вначале, чтобы я смог нормально воспринимать ее речь. Как я люблю эти замедленные "как для дураков" театральные объяснения... Мне нужно одебилиться вначале, чтобы я смог нормально воспринимать ее речь. Как я люблю эти замедленные "как для дураков" театральные объяснения...

Вкладчик1234 написав: Не смотрел, но осуждаю Не смотрел, но осуждаю

Surfer написав: Я из за этого слащавого и надменно - менторского тона ведущих несколько лет перестал смотреть пятый. Тошно. Я из за этого слащавого и надменно - менторского тона ведущих несколько лет перестал смотреть пятый. Тошно.

Молодцы, что признались в своей ненависти к украинскому языку. Молодцы, что признались в своей ненависти к украинскому языку.

Об украинском языке не было сказано ни слова, речь шла о манере подачи информацими. И главное сам автор почему то не пишет на соловьиной - так лицемерно любит мову - впрочем как и подобает порохоботу. Кстати говоря и сам владелец пятого и прямого часто говорит по русски - и именно слащавая и манипулятивная тональность раздражает , уличая его в неискренности, а никак не сама "мова". Порохоботы опять палятся на приметивнейшей лжи и манипуляциях, выдавая себя с портрохами.