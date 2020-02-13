Это не интересно и притом совсем.эвакуированых могут привезти в санаторий Шкло Львовская область. Народ перекрыл дороги и дежурит круглосуточно. Продавцы в аптеках без масок..нет. в поликлиниках в пятницу раздали..
Slx написав:Мне нужно одебилиться вначале, чтобы я смог нормально воспринимать ее речь. Как я люблю эти замедленные "как для дураков" театральные объяснения...
Вкладчик1234 написав:Не смотрел, но осуждаю
Surfer написав:Я из за этого слащавого и надменно - менторского тона ведущих несколько лет перестал смотреть пятый. Тошно.
Молодцы, что признались в своей ненависти к украинскому языку.
Об украинском языке не было сказано ни слова, речь шла о манере подачи информацими. И главное сам автор почему то не пишет на соловьиной - так лицемерно любит мову - впрочем как и подобает порохоботу. Кстати говоря и сам владелец пятого и прямого часто говорит по русски - и именно слащавая и манипулятивная тональность раздражает , уличая его в неискренности, а никак не сама "мова". Порохоботы опять палятся на приметивнейшей лжи и манипуляциях, выдавая себя с портрохами.
https://youtu.be/xjpih9pmcVs Прошу прощения за 24 канал, всех нелюбителей мальчиков в трусиках можно не смотреть, но мне важна информация. Коротко: если правда про массовое производство, я ликую! Китай - молодцы! создали хрень, напугали всех до чёртиков, победили хрень )))
stm написав: Коротко: если правда про массовое производство, я ликую! Китай - молодцы! создали хрень, напугали всех до чёртиков, победили хрень )))
Желательно услышать уточнение кто из китайцев молодцы. Есть группа Си (под контролем партия, парламент, армия), которая ориентирована на национальные приоритеты(поклонник сталинской эпохи). Есть, скажем так, конкурирующая проамериканская либеральная группа комсомольцев (под контролем хозяйственные органы), которая ориентирована на глобалистов (США - эмиссионный центр, Китай - фабрика). Есть шанхайская группа со своими интересами (ведение банковских дел). Кстати, без согласования с ЦК и Си были закрыты районы Уханя (транспортное сердце Китая). Насколько я понимаю группой комсомольцев. По сути это бунт региональных властей. Опять же вроде сейчас идут зачистки в руководстве региональных властей. Так что вот одна из многих конспирологических версий.