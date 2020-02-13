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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 46474849
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://www.rbc.ua/rus/news/zhitomire-otpravyat-karantin-desyatki-stroiteley-1581842479.html/amp
А вот это уже становится интересным :)
stm
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Это не интересно и притом совсем.эвакуированых могут привезти в санаторий Шкло Львовская область. Народ перекрыл дороги и дежурит круглосуточно.
Продавцы в аптеках без масок..нет. в поликлиниках в пятницу раздали..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:05

В ФРГ семью выписали из больницы, вылечив от коронавируса

Из 14 заразившихся баварцев от опасного вируса избавились и покинули больницы уже семеро.

Пока что гипотеза о стойкости европейцев к коронавирусу подтверждается.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://youtu.be/xjpih9pmcVs
Прошу прощения за 24 канал, всех нелюбителей мальчиков в трусиках можно не смотреть, но мне важна информация. Коротко: если правда про массовое производство, я ликую! Китай - молодцы! создали хрень, напугали всех до чёртиков, победили хрень )))
stm
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:29

  stm написав: Коротко: если правда про массовое производство, я ликую! Китай - молодцы! создали хрень, напугали всех до чёртиков, победили хрень )))

Желательно услышать уточнение кто из китайцев молодцы. Есть группа Си (под контролем партия, парламент, армия), которая ориентирована на национальные приоритеты(поклонник сталинской эпохи). Есть, скажем так, конкурирующая проамериканская либеральная группа комсомольцев (под контролем хозяйственные органы), которая ориентирована на глобалистов (США - эмиссионный центр, Китай - фабрика). Есть шанхайская группа со своими интересами (ведение банковских дел). Кстати, без согласования с ЦК и Си были закрыты районы Уханя (транспортное сердце Китая). Насколько я понимаю группой комсомольцев. По сути это бунт региональных властей. Опять же вроде сейчас идут зачистки в руководстве региональных властей. Так что вот одна из многих конспирологических версий.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 22:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Новий коронавірус менш смертельний, ніж інші. Одужують 80% пацієнтів — ВООЗ

Коронавірус COVID-19 «не такий смертельний, як інші коронавіруси, включаючи SARS і MERS», більшість пацієнтів повністю одужують.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

«У понад 80% пацієнтів легкий перебіг хвороби COVID-19 і вони одужують», — заявив він.

Приблизно в 14% випадків коронавірус викликає важкі ускладнення, такі як пневмонія і утруднення дихання. У близько 5% пацієнтів спостерігаються критичні захворювання, включаючи респіраторну недостатність, септичний шок і поліорганну недостатність.

«У 2% зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 призводить до летальних наслідків, і ризик смерті зростає з віком. Ми спостерігаємо відносно небагато випадків зараження серед дітей», — заявив Гебреєсус.

За словами гендиректора ВООЗ, ще занадто рано говорити про те, чи триватиме недавнє зниження числа нових випадків коронавірусу.

Згідно з останніми даними, по всьому світу було зареєстровано понад 71 000 підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу COVID-19, а також 1 770 смертей. П’ять летальних випадків зафіксували за межами Китаю.

Перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 був зареєстрований в китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року. Тільки через тиждень влада Китаю підтвердила, що йдеться про новий вірус.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію в сфері охорони здоров’я в зв’язку з поширенням коронавірусу.

Крім того, в ВООЗ вважають, що жертвами інфекції можуть стати дві третини населення планети.
Surfer
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 23:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Surfer написав:
Новий коронавірус менш смертельний, ніж інші. Одужують 80% пацієнтів — ВООЗ

Коронавірус COVID-19 «не такий смертельний, як інші коронавіруси, включаючи SARS і MERS», більшість пацієнтів повністю одужують.

Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.

«У понад 80% пацієнтів легкий перебіг хвороби COVID-19 і вони одужують», — заявив він.

Приблизно в 14% випадків коронавірус викликає важкі ускладнення, такі як пневмонія і утруднення дихання. У близько 5% пацієнтів спостерігаються критичні захворювання, включаючи респіраторну недостатність, септичний шок і поліорганну недостатність.

«У 2% зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 призводить до летальних наслідків, і ризик смерті зростає з віком. Ми спостерігаємо відносно небагато випадків зараження серед дітей», — заявив Гебреєсус.

За словами гендиректора ВООЗ, ще занадто рано говорити про те, чи триватиме недавнє зниження числа нових випадків коронавірусу.

Згідно з останніми даними, по всьому світу було зареєстровано понад 71 000 підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу COVID-19, а також 1 770 смертей. П’ять летальних випадків зафіксували за межами Китаю.

Перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 був зареєстрований в китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року. Тільки через тиждень влада Китаю підтвердила, що йдеться про новий вірус.

Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію в сфері охорони здоров’я в зв’язку з поширенням коронавірусу.

Крім того, в ВООЗ вважають, що жертвами інфекції можуть стати дві третини населення планети.
Як і говорив @zРадио пару днів тому : "все, расходимся".
stryzhko
 
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