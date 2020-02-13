Это не интересно и притом совсем.эвакуированых могут привезти в санаторий Шкло Львовская область. Народ перекрыл дороги и дежурит круглосуточно. Продавцы в аптеках без масок..нет. в поликлиниках в пятницу раздали..
https://youtu.be/xjpih9pmcVs Прошу прощения за 24 канал, всех нелюбителей мальчиков в трусиках можно не смотреть, но мне важна информация. Коротко: если правда про массовое производство, я ликую! Китай - молодцы! создали хрень, напугали всех до чёртиков, победили хрень )))
stm написав: Коротко: если правда про массовое производство, я ликую! Китай - молодцы! создали хрень, напугали всех до чёртиков, победили хрень )))
Желательно услышать уточнение кто из китайцев молодцы. Есть группа Си (под контролем партия, парламент, армия), которая ориентирована на национальные приоритеты(поклонник сталинской эпохи). Есть, скажем так, конкурирующая проамериканская либеральная группа комсомольцев (под контролем хозяйственные органы), которая ориентирована на глобалистов (США - эмиссионный центр, Китай - фабрика). Есть шанхайская группа со своими интересами (ведение банковских дел). Кстати, без согласования с ЦК и Си были закрыты районы Уханя (транспортное сердце Китая). Насколько я понимаю группой комсомольцев. По сути это бунт региональных властей. Опять же вроде сейчас идут зачистки в руководстве региональных властей. Так что вот одна из многих конспирологических версий.
Коронавірус COVID-19 «не такий смертельний, як інші коронавіруси, включаючи SARS і MERS», більшість пацієнтів повністю одужують.
Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.
«У понад 80% пацієнтів легкий перебіг хвороби COVID-19 і вони одужують», — заявив він.
Приблизно в 14% випадків коронавірус викликає важкі ускладнення, такі як пневмонія і утруднення дихання. У близько 5% пацієнтів спостерігаються критичні захворювання, включаючи респіраторну недостатність, септичний шок і поліорганну недостатність.
«У 2% зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 призводить до летальних наслідків, і ризик смерті зростає з віком. Ми спостерігаємо відносно небагато випадків зараження серед дітей», — заявив Гебреєсус.
За словами гендиректора ВООЗ, ще занадто рано говорити про те, чи триватиме недавнє зниження числа нових випадків коронавірусу.
Згідно з останніми даними, по всьому світу було зареєстровано понад 71 000 підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу COVID-19, а також 1 770 смертей. П’ять летальних випадків зафіксували за межами Китаю.
Перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 був зареєстрований в китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року. Тільки через тиждень влада Китаю підтвердила, що йдеться про новий вірус.
Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію в сфері охорони здоров’я в зв’язку з поширенням коронавірусу.
Крім того, в ВООЗ вважають, що жертвами інфекції можуть стати дві третини населення планети.
Коронавірус COVID-19 «не такий смертельний, як інші коронавіруси, включаючи SARS і MERS», більшість пацієнтів повністю одужують.
Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус.
«У понад 80% пацієнтів легкий перебіг хвороби COVID-19 і вони одужують», — заявив він.
Приблизно в 14% випадків коронавірус викликає важкі ускладнення, такі як пневмонія і утруднення дихання. У близько 5% пацієнтів спостерігаються критичні захворювання, включаючи респіраторну недостатність, септичний шок і поліорганну недостатність.
«У 2% зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 призводить до летальних наслідків, і ризик смерті зростає з віком. Ми спостерігаємо відносно небагато випадків зараження серед дітей», — заявив Гебреєсус.
За словами гендиректора ВООЗ, ще занадто рано говорити про те, чи триватиме недавнє зниження числа нових випадків коронавірусу.
Згідно з останніми даними, по всьому світу було зареєстровано понад 71 000 підтверджених випадків зараження коронавірусом нового типу COVID-19, а також 1 770 смертей. П’ять летальних випадків зафіксували за межами Китаю.
Перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 був зареєстрований в китайському місті Ухань 31 грудня 2019 року. Тільки через тиждень влада Китаю підтвердила, що йдеться про новий вірус.
Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила міжнародну надзвичайну ситуацію в сфері охорони здоров’я в зв’язку з поширенням коронавірусу.
Крім того, в ВООЗ вважають, що жертвами інфекції можуть стати дві третини населення планети.
Як і говорив @zРадио пару днів тому : "все, расходимся".
Corpocrator 31 января написав:На сегодня: - 9,822 подтвержденных случаев (9692 по Китаю, 130 по миру) - 213 летальных - 1,476 критическое состояние - 150 излеченых (по Китаю) эту информацию вы увидите по всем новостям и без меня.
Но ГЛАВНОЕ.
Все те данные что публикуются с самого начала - некорректны, корректны только данные для неКитая.
Каждая провинция Китая ежедневно публикует ± шаблонную сводку о ситуации и все мировые СМИ подхватывают без разбора основные цифры, но штука в том, что: Китайцы, как главную цифру, используют "подтвержденные случаи пневмонии вызванные коронавирусом", а не "ВСЕ СЛУЧАИ ЗАРАЖЕНИЯ коронавирусом"
Там в тех сводках так же есть инфа и по "всем случаям" и по "количеству находящихся под медицинским наблюдением", и по "количеству отслеженных близких контактов" и "находящихся под подозрением"
с учетом этого "незначительного" нюанса, реальные цифры таковы:
- 102 427 зараженных под медицинским наблюдением - 113 579 находящихся под подзрением (отслеженные близкие контакты зараженных) - огромное количество уже переболевших
- 9692 подтвержденных случаев пневонии - 213 летальных - 1,527 критическое состояние - 171 излеченых от пневмонии
Китайцы с самого начала рассказывали всю правду, только каждый был занят чем-то своим, чтобы это увидеть. И вот с этого я при-уел наиболее, один из многих симптомов того в каком кризисе на самом деле находится глобальное общество.
Также, после свежих научных исследований (которых за 2 недели уже более 50) дополнительно стало известно многое, но остановлюсь на основном механизм поражения. В кратце - вирус(не только этот но и многие другие) воздействует на определенные специализированные клетки в альвеолах легких, которые выделают специфические вещества. Количество и характер работы этих клеток зависит от расы, пола, возраста. В итоге: - наиболее подвержены заражению и тяжелому течению мужчины (а азиатские так вообще, исключая генотип юго-восточной азии, поэтому-то там постоянно и начинается всякий эпидемический вирусный движ, а не изза всякой антисанитарии. Для сравнения Индия, где изза антисанитарии постоянно всякий бактериологический движ) - женщины намного более заразны - дети (до полового созревания) практически не подвержены
Хорошие новости заключаются в следующем: пневмония развивается в менее 10% случаев критические состояния в менее 20% развившихся пневмоний о показателе смертности пока говорить рано, но критические состояния развиваются всего в <5% случаев заражений (если брать на всю популяцию, но для группы риска - пожилые мужчины с отягощающими хроническими болячками - это уже будет все 50%)
Плохие новости в том, что экономические эффект от этого всего (в т.ч. паники от невежества) таки будет весьма внушительным (очередная острая фаза кризиса).
Долгосрочные угрозы: - циркуляция этого вируса теперь будет чем-то вроде сезонного гриппа, когда и какие мутации в нем могут произойти никто не знает, так что может быть разное. - для повторения чего-то вроде Испанки необходимо отстутствие своевременной терапии при пневмониях для огромного количества людей, это возможно при одном из 2х условий: а) существующие антибиотики перестают воздействовать на бактерии являющиеся причиной возникновения вторичной пневмонии, это может наступить весьма скоро (читайте про супер-бактерии, спасибо с/х использующего антибиотики для получения доп.прибылей и тупорылым жрущим их при любой простуде без назначения) б) одновременное количество пациентов, требующих интенсивной терапии(специфического оборудования и медикаментов) превышает возможности медицинской инфраструктуру "в отдельной взятой стране/городе" (лучше не представлять ситуацию когда даже в Киеве внезапно потребуется хотябы 100 аппаратов искусственной вентиляции легких и 1000 койкомест, в дополнению к тем, которые и так заняты) Собственно по этой причине вчера ВОЗ и объявил EMERGENCY
На этом я заканчиваю тут что либо писать. Не для кого, собственно. Комаровский всем всё авторитетно объяснит на доступном языке (не хочу обидеть всех читателей, но высказать кое-чё надо). Собственно казалось, что тут какие-то может чуть более умные люди чем в среднем по населению, но нет.
В конечном итоге большинство по*уистов и юмористов, когда заболевшие - то налегке пойдут тусить в метро или ТЦ отсидеться дома изза какой-то простудки? та тышо, я ж мужик одеть маску? та че я буду как дbIбил ходить гы-гы
зато когда реальный движ пойдет - первые же локтями будут расталкивать остальных, шоб купить заветную масочку(и напялить её как попало) и фуфломицинчик. И да, это таки лабораторный вирус, но не факт что китайский.
Здоровья, благоПолучия, а также благоРазумия всем Вам и вашим близким, вне зависимости от того тупорылый Вы или нет