А вот это уже становится интересным
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 лют, 2020 15:59
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А вот это уже становится интересным
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:03
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Это не интересно и притом совсем.эвакуированых могут привезти в санаторий Шкло Львовская область. Народ перекрыл дороги и дежурит круглосуточно.
Продавцы в аптеках без масок..нет. в поликлиниках в пятницу раздали..
Додано: Пон 17 лют, 2020 17:05
Пока что гипотеза о стойкости европейцев к коронавирусу подтверждается.
Додано: Пон 17 лют, 2020 19:14
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Прошу прощения за 24 канал, всех нелюбителей мальчиков в трусиках можно не смотреть, но мне важна информация. Коротко: если правда про массовое производство, я ликую! Китай - молодцы! создали хрень, напугали всех до чёртиков, победили хрень )))
Додано: Пон 17 лют, 2020 21:29
Желательно услышать уточнение кто из китайцев молодцы. Есть группа Си (под контролем партия, парламент, армия), которая ориентирована на национальные приоритеты(поклонник сталинской эпохи). Есть, скажем так, конкурирующая проамериканская либеральная группа комсомольцев (под контролем хозяйственные органы), которая ориентирована на глобалистов (США - эмиссионный центр, Китай - фабрика). Есть шанхайская группа со своими интересами (ведение банковских дел). Кстати, без согласования с ЦК и Си были закрыты районы Уханя (транспортное сердце Китая). Насколько я понимаю группой комсомольцев. По сути это бунт региональных властей. Опять же вроде сейчас идут зачистки в руководстве региональных властей. Так что вот одна из многих конспирологических версий.
Додано: Пон 17 лют, 2020 22:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Вів 18 лют, 2020 00:17
Я доволен своим показателем prediction accuracy.
Целый ген.дир ВОЗ спустя 20 дней подтвердил)))
Да, можете расходиться, всё равно заражение неизбежно
так хоть невежеством светить перестанете и суперспособностью читать не дальше 2-3 первых предложений.
Пс. Там Китай внезапно капитулировал в торговой войне, сняли все ограничения на импорт с/х продукции из США.
АЧС, коронавирус, птичий грипп одновременно - бывает же такое.
Заодно всякие бензоколоночки получили дулю с маком от жижи, Венесуала, кажись, 0 баррелей продала за последние 3 недели.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Вів 18 лют, 2020 03:33
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Китай увеличивает карантин с 14 дн до 24, но есть случаи 42 дня после инфицирования.
В Японии ситуация вышла из под контроля после получения новых случаев без понимания возможных контактов. Отменены все праздники и не рекомендовано посещение общественных мест.
Первый заболевший украинец на лайнере практически готов к выписке из больницы.
В Японии пожарные в СИЗ во время работ по эвакуации инфицированных с лайнера все равно получили вирус т.к. по мнению исследования нужна обработка одежды перед снятием СИЗ.
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:18
Сегодняшние данные по умершим в Ухани уже относительно оптимистичны. Похоже китайцы титаническими усилиями, блокадами, запретами и колоссальными финансовыми влияниями и потерями начинают немного контролировать ситуацию.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
заказал на али экспресс 14:12 Feb. 10 2020 ( по их местному времени) сегодня посылка уже на почте уже все выложили свои распаковки посылок с али ? прошло 7 дней я чет переживаю , даже 9 дней не выдержалось может подержать запакованным еще недельку ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
|