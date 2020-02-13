Corpocrator 31 января написав:

На сегодня:- 9,822 подтвержденных случаев (9692 по Китаю, 130 по миру)- 213 летальных- 1,476 критическое состояние- 150 излеченых (по Китаю)эту информацию вы увидите по всем новостям и без меня.Но ГЛАВНОЕ.Все те данные что публикуются с самого начала - некорректны, корректны только данные для неКитая.Каждая провинция Китая ежедневно публикует ± шаблонную сводку о ситуации и все мировые СМИ подхватывают без разбора основные цифры, но штука в том, что:Китайцы, как главную цифру, используют "подтвержденные случаи пневмонии вызванные коронавирусом", а не "ВСЕ СЛУЧАИ ЗАРАЖЕНИЯ коронавирусом"Там в тех сводках так же есть инфа и по "всем случаям" и по "количеству находящихся под медицинским наблюдением", и по "количеству отслеженных близких контактов" и "находящихся под подозрением"все источники можно найти здесь и проверить хотябы гугл-транслейтом:с учетом этого "незначительного" нюанса,- 102 427 зараженных под медицинским наблюдением- 113 579 находящихся под подзрением (отслеженные близкие контакты зараженных)- огромное количество уже переболевших- 9692 подтвержденных случаев пневонии- 213 летальных- 1,527 критическое состояние- 171 излеченых от пневмонииКитайцы с самого начала рассказывали всю правду, только каждый был занят чем-то своим, чтобы это увидеть. И вот с этого я при-уел наиболее, один из многих симптомов того в каком кризисе на самом деле находится глобальное общество.Также, после свежих научных исследований (которых за 2 недели уже более 50) дополнительно стало известно многое, но остановлюсь на основном механизм поражения.В кратце - вирус(не только этот но и многие другие) воздействует на определенные специализированные клетки в альвеолах легких, которые выделают специфические вещества.Количество и характер работы этих клеток зависит от расы, пола, возраста.В итоге:- наиболее подвержены заражению и тяжелому течению мужчины (а азиатские так вообще, исключая генотип юго-восточной азии, поэтому-то там постоянно и начинается всякий эпидемический вирусный движ, а не изза всякой антисанитарии. Для сравнения Индия, где изза антисанитарии постоянно всякий бактериологический движ)- женщины намного более заразны- дети (до полового созревания) практически не подверженыпневмония развивается в менее 10% случаевкритические состояния в менее 20% развившихся пневмонийо показателе смертности пока говорить рано, но критические состояния развиваются всего в <5% случаев заражений (если брать на всю популяцию, но для группы риска - пожилые мужчины с отягощающими хроническими болячками - это уже будет все 50%)Плохие новости в том, что экономические эффект от этого всего (в т.ч. паники от невежества) таки будет весьма внушительным (очередная острая фаза кризиса).Долгосрочные угрозы:- циркуляция этого вируса теперь будет чем-то вроде сезонного гриппа, когда и какие мутации в нем могут произойти никто не знает, так что может быть разное.- для повторения чего-то вроде Испанки необходимо отстутствие своевременной терапии при пневмониях для огромного количества людей, это возможно при одном из 2х условий:а) существующие антибиотики перестают воздействовать на бактерии являющиеся причиной возникновения вторичной пневмонии, это может наступить весьма скоро (читайте про супер-бактерии, спасибо с/х использующего антибиотики для получения доп.прибылей и тупорылым жрущим их при любой простуде без назначения)б) одновременное количество пациентов, требующих интенсивной терапии(специфического оборудования и медикаментов) превышает возможности медицинской инфраструктуру "в отдельной взятой стране/городе" (лучше не представлять ситуацию когда даже в Киеве внезапно потребуется хотябы 100 аппаратов искусственной вентиляции легких и 1000 койкомест, в дополнению к тем, которые и так заняты)Собственно по этой причине вчера ВОЗ и объявил EMERGENCYНа этом я заканчиваю тут что либо писать. Не для кого, собственно.Комаровский всем всё авторитетно объяснит на доступном языке (не хочу обидеть всех читателей, но высказать кое-чё надо).Собственно казалось, что тут какие-то может чуть более умные люди чем в среднем по населению, но нет.В конечном итоге большинство по*уистов и юмористов, когда заболевшие - то налегке пойдут тусить в метро или ТЦотсидеться дома изза какой-то простудки? та тышо, я ж мужикодеть маску? та че я буду как дbIбил ходить гы-гызато когда реальный движ пойдет - первые же локтями будут расталкивать остальных, шоб купить заветную масочку(и напялить её как попало) и фуфломицинчик.И да, это таки лабораторный вирус, но не факт что китайский.Здоровья, благоПолучия, а также благоРазумия всем Вам и вашим близким, вне зависимости от того тупорылый Вы или нетв качестве бонуса прилагаю методики лечения используемые сейчас в Китае, с перечнем некоторых препаратов(до момента изобретения специфических средств или вакцин)(Источник)а также рекомендацию заразиться и переболеть как можно раньше и получить какой-никакой иммунитет, пока вирус еще пне риобрел бОльшей летальности в следствие мутаций, на примере той же Испанки:Аривидрoчи)