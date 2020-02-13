Додано: Вів 18 лют, 2020 10:22

П - паникуйСнчала FDA в США, а теперь и европейскаская бизнес ассоциация бьют в набат:Если в ближайшее время(максимум месяц-два) фармацевтическая индустрия не перестроит производственные цепочки - мир столкнется с дефицитом антибиотиков, потому как 80% компонентов производятся в Китае, и не где-либо, а в Хубее(сюрпиз-сюрприз).Очень-очень надеюсь, что до этого не дойдет.Достоверность даже типа крутого лабораторного ПЦР тестирования ~30-50%.В зависимости от места забора пробы достоверность и еще больше плавает.Поэтому такие кучи трижды-четырежды тестируемых, когда вирус выявляется на 3-4 раз.Так зараженных выпустили с лайнера Вестердам.Так умер доктор-герой Ли, так умер пепвый тайваньский пациент. Положительный результат в день смерти.В японии врач и медсестра подцепили вирус еще 18 января на предновогодней тусовке в Токио, это за неделю до локдауна в Китае и начала всеобщего "хайпа", если кто забыл.В Японии ситуация уже вышла из под контроля, цепочки инфицирования отледить уже нереально, а еще неделю назад там все тоже были такие Успокоисты.До олимпиады сколько там осталось?Вакцина в общем доступе будет готова через 12-18 месяцев, но это не точно.Тестирование первых нескольких кандидатов начнут через пару месяцев, первая фаза тестирование 3-4 мес, вторая фаза 5-6 мес.Ну если вирусло не мутирует то ок.Пока эфективность лечения подтверждена для:Хлорокин(противомалярийное) и переливание плазмы крови выздоровевших. Кандидаты еще рамдезевир и анти-Вич препараты. Но всё это жутко токсичное.Китай наконецто допустил ВОЗовских спецов к себе на территорию, но не в Ухань и вообще Хубей (интересно почему? официально, чтоб не мешали работать).А в Хубее на сейчас уже 30.000+ мед работников сражаются и каждые 2 дня военная авиация добавляет еще по 2600.А еще Чинари приравняли сокрытие симптомов или истории передвижений к особотяжким преступлениям против общества - до 10лет и даже в некоторых случаях расстрелИ надежды, что теплая погода остановит вирус - беспочвенны, в Сингапуре и южном Китае чето не очень остановило.А да и срок годности коронавирусов на поверхностях более 28 дней, при темпераратурах около 5 градусов)))П - просвещениеОт гриппа не умирают чуть менее чем вообще. Умирают от осложнений, наиболее частая - пневмония (вторичная, бактериальная)Это вам любой врач, даже участковый терапевт.А вот от коронавируса умирают напрямую, хотя и осложнения могут быть в дополнение, у тех "легкий" заболевших.Убивает 1 из 50-100 (без осложнений)Заразность 1 к 3-4 (без тотального карантина по подобию Китая)Нет вакцины или лекарстваНовый плохо-изученный, малопонятный штамм, который продолжает быстро мутироватьГрипп:Убивает 1 из 5000 (осложнениями)Заразность 1 к 1,5-2Распространена вакцинаВсе штаммы хорошо изучены и понятныРазницу видите?П - пост скриптумЭто шоб проникнуться трагедией, история о том, как целая семья вымерла.На английском.