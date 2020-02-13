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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 лют, 2020 09:45
Я не забирал..ну или как минимум в микроволновку на 30 минут или ультрафиолет но определенных волн не весь!!!
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:22
Re: Эпидемия коронавируса в мире
П - паникуй
Снчала FDA в США, а теперь и европейскаская бизнес ассоциация бьют в набат:
Если в ближайшее время(максимум месяц-два) фармацевтическая индустрия не перестроит производственные цепочки - мир столкнется с дефицитом антибиотиков, потому как 80% компонентов производятся в Китае, и не где-либо, а в Хубее(сюрпиз-сюрприз).
Очень-очень надеюсь, что до этого не дойдет.
Достоверность даже типа крутого лабораторного ПЦР тестирования ~30-50%.
В зависимости от места забора пробы достоверность и еще больше плавает.
Поэтому такие кучи трижды-четырежды тестируемых, когда вирус выявляется на 3-4 раз.
Так зараженных выпустили с лайнера Вестердам.
Так умер доктор-герой Ли, так умер пепвый тайваньский пациент. Положительный результат в день смерти.
В японии врач и медсестра подцепили вирус еще 18 января на предновогодней тусовке в Токио, это за неделю до локдауна в Китае и начала всеобщего "хайпа", если кто забыл.
В Японии ситуация уже вышла из под контроля, цепочки инфицирования отледить уже нереально, а еще неделю назад там все тоже были такие Успокоисты.
До олимпиады сколько там осталось?
Вакцина в общем доступе будет готова через 12-18 месяцев, но это не точно.
Тестирование первых нескольких кандидатов начнут через пару месяцев, первая фаза тестирование 3-4 мес, вторая фаза 5-6 мес.
Ну если вирусло не мутирует то ок.
Пока эфективность лечения подтверждена для:
Хлорокин(противомалярийное) и переливание плазмы крови выздоровевших. Кандидаты еще рамдезевир и анти-Вич препараты. Но всё это жутко токсичное.
Китай наконецто допустил ВОЗовских спецов к себе на территорию, но не в Ухань и вообще Хубей (интересно почему? официально, чтоб не мешали работать).
А в Хубее на сейчас уже 30.000+ мед работников сражаются и каждые 2 дня военная авиация добавляет еще по 2600.
А еще Чинари приравняли сокрытие симптомов или истории передвижений к особотяжким преступлениям против общества - до 10лет и даже в некоторых случаях расстрел
И надежды, что теплая погода остановит вирус - беспочвенны, в Сингапуре и южном Китае чето не очень остановило.
А да и срок годности коронавирусов на поверхностях более 28 дней, при темпераратурах около 5 градусов)))
П - просвещение
"это просто очередной грипп", "ат грипа умираит больша!!!11"
От гриппа не умирают чуть менее чем вообще. Умирают от осложнений, наиболее частая - пневмония (вторичная, бактериальная)
Это вам любой врач, даже участковый терапевт.
А вот от коронавируса умирают напрямую, хотя и осложнения могут быть в дополнение, у тех "легкий" заболевших.
Убивает 1 из 50-100 (без осложнений)
Заразность 1 к 3-4 (без тотального карантина по подобию Китая)
Нет вакцины или лекарства
Новый плохо-изученный, малопонятный штамм, который продолжает быстро мутировать
Грипп:
Убивает 1 из 5000 (осложнениями)
Заразность 1 к 1,5-2
Распространена вакцина
Все штаммы хорошо изучены и понятны
Разницу видите?
П - пост скриптум
Это шоб проникнуться трагедией, история о том, как целая семья вымерла.
На английском.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ага! Спасибо за разбор! Вас читал в самом начале!
Хочется верить что вы все таки перегибаете с алармизмом. По официальным цифрам то все пошло реально на спад.
Но совершенно не понимаю, почему если зараз такая сильно распространяющаяся, как это показал лайнер, эпидемися еще не началась в соседних с Китаем странам, Лаосе, Вьетнаме.
Все таки уже почти месяц прошел. карантина там нет. Процесс должен был идти по экспоненте, и явно быстрее чем в Японии и Корее. где медицинам на порядок более высоком уровне.
Додано: Вів 18 лют, 2020 10:54
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Открою новое уважаемому эксперду, от гриппа также развивается вирусная пневмония, которая также приводит к летальным последствиям
.......
Додано: Вів 18 лют, 2020 11:10
В некоторых странах эпидемия может официально и не начаться. Руководство какой нормальной страны объявит об эпидемии, уничтожив экономику своей страны? В Японии уже началась пропаганда, что вирус не опасен. В Украине тоже типа нет коронавируса, и скорее всего не будет. А будет ОРВИ. Грипп или коронавирус, какая разница?
Проблема в другом. Неизвестно, какие ещё возможности китайцы запихнули в свою разработку. Может это и звучит, как паранойя, но в вирусе может быть заключён дополнительный функционал. Например, после заражения всего населения планеты, китайцы будут переключать целевые группы для уничтожения, с людей 60+, как сейчас, например, на людей с голубым цветом глаз, а потом на людей с рыжими волосами. Есть, конечно, вероятность, что это не целевая атака, а вирус случайно вырвался из лаборатории. Но, не думаю, что они настолько тупы, что смогли допустить подобное. Хотя, то, что эта лаборатория находится прям в эпицентре заражения, допускает и такую вероятность
Додано: Вів 18 лют, 2020 11:49
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:10
Зачем переименовали ветку - чтобы показать свою некомпетентность?
Эпидемия - это не просто красивое литературное словечко, это определение, описывающее степень распространения заболевания.
Кто объявлял эпидемию коронавируса в мире? Покажите! Ну хоть одну организацию, или авторитетное научное медиа...
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:30
Re: Эпидемия коронавируса в мире
господа пришло вот такое за 8 дней
помить с мылом и успокоиться ?
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ветка долгосрочная, не будет же модератор каждый раз вставать и редактировать.
То что этот коронавирус навсегда, в этом мало кто сомневается.
Про эпидемию гриппа каждый год пишут, теперь будут писать и про эпидемию коронавируса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Вів 18 лют, 2020 12:38
Ну да. И коронавирусы бывают разные, а не только уханьский. Когда-нибудь, да вспыхнет мировая эпидемия.
Тогда предлагаю начинать еще и ветку "Крах мировой финансовой системы"
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