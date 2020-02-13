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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 13:06

  zРадио написав:
  freeze написав:
Ветка долгосрочная, не будет же модератор каждый раз вставать и редактировать.
То что этот коронавирус навсегда, в этом мало кто сомневается.
Про эпидемию гриппа каждый год пишут, теперь будут писать и про эпидемию коронавируса.


:lol: :lol: :lol:

Ну да. И коронавирусы бывают разные, а не только уханьский. Когда-нибудь, да вспыхнет мировая эпидемия.

Тогда предлагаю начинать еще и ветку "Крах мировой финансовой системы" :mrgreen:


Действительно смешно. ) Есть и такая конспирологическая версия, что триггером краха будет нечто подобное. Ну что поделать, вирус виноват. На него и спишут. А Китай слабое звено. Только по официальным данным внутренний долг 300% ВВП.
tumos
 
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