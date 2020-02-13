|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 лют, 2020 13:06
zРадио написав:
freeze написав:
Ветка долгосрочная, не будет же модератор каждый раз вставать и редактировать.
То что этот коронавирус навсегда, в этом мало кто сомневается.
Про эпидемию гриппа каждый год пишут, теперь будут писать и про эпидемию коронавируса.
Ну да. И коронавирусы бывают разные, а не только уханьский. Когда-нибудь, да вспыхнет мировая эпидемия. Тогда предлагаю начинать еще и ветку "Крах мировой финансовой системы"
Действительно смешно. ) Есть и такая конспирологическая версия, что триггером краха будет нечто подобное. Ну что поделать, вирус виноват. На него и спишут. А Китай слабое звено. Только по официальным данным внутренний долг 300% ВВП.
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 1050
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6790
|1511209
|
Чет 13 лют, 2020 19:24
ЛОБ