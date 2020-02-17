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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 48495051 Додано: Вів 18 лют, 2020 14:49 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: zРадио написав: Зачем переименовали ветку - чтобы показать свою некомпетентность?



Эпидемия - это не просто красивое литературное словечко, это определение, описывающее степень распространения заболевания.



Кто объявлял эпидемию коронавируса в мире? Покажите! Ну хоть одну организацию, или авторитетное научное медиа... Зачем переименовали ветку - чтобы показать свою некомпетентность?Эпидемия - это не просто красивое литературное словечко, это определение, описывающее степень распространения заболевания.Кто объявлял эпидемию коронавируса в мире?Покажите! Ну хоть одну организацию, или авторитетное научное медиа...



Ветка долгосрочная, не будет же модератор каждый раз вставать и редактировать.

То что этот коронавирус навсегда, в этом мало кто сомневается.

Про эпидемию гриппа каждый год пишут, теперь будут писать и про эпидемию коронавируса. Ветка долгосрочная, не будет же модератор каждый раз вставать и редактировать.То что этот коронавирус навсегда, в этом мало кто сомневается.Про эпидемию гриппа каждый год пишут, теперь будут писать и про эпидемию коронавируса. предлагаю назвать тему

Эпидемия ОРВИ в мире ( Острая Респираторная Вирусная Инфекция )

аргументирую : относиться к группе тех же заболеваний что и обычный грипп и сотни других вирусных инфекция передающихся дыхательным путем , через год будет еще какой-то вид ОРВИ например конский или слоновый грипп и что опять тему каждый сезон переименовывать ? был уже птичий свиной теперь вот вирус рукокрылых еще есть несколько сотен не названных вирусов того же типа предлагаю назвать тему( Острая Респираторная Вирусная Инфекция )аргументирую : относиться к группе тех же заболеваний что и обычный грипп и сотни других вирусных инфекция передающихся дыхательным путем , через год будет еще какой-то вид ОРВИ например конский или слоновый грипп и что опять тему каждый сезон переименовывать ? был уже птичий свиной теперь вот вирус рукокрылых еще есть несколько сотен не названных вирусовтого же типа С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України yama Повідомлень: 1928 З нами з: 12.08.17 Подякував: 3506 раз. Подякували: 360 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 14:56 Ув. модераторы, сегодня уже даже Президент попросил не участвовать в информационной диверсии на тему коронавируса - смотрите запись обращения СНБО.



Пару часов назад я оставил здесь комментарий с намеком на желтушность названия ветки, и вы его уже подло удалили, как будто это то, что не подлежит даже обсуждению!



При этом на вопрос, который я вам поставил (кто объявил эпидемию в мире), вам ответить нечего... zРадио

Повідомлень: 4932 З нами з: 02.05.18 Подякував: 906 раз. Подякували: 2057 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 48495051 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6792 1511342

ЛОБ Вів 18 лют, 2020 13:48