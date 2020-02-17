zРадио написав:Зачем переименовали ветку - чтобы показать свою некомпетентность?
Эпидемия - это не просто красивое литературное словечко, это определение, описывающее степень распространения заболевания.
Кто объявлял эпидемию коронавируса в мире? Покажите! Ну хоть одну организацию, или авторитетное научное медиа...
Ветка долгосрочная, не будет же модератор каждый раз вставать и редактировать. То что этот коронавирус навсегда, в этом мало кто сомневается. Про эпидемию гриппа каждый год пишут, теперь будут писать и про эпидемию коронавируса.
предлагаю назвать тему Эпидемия ОРВИ в мире ( Острая Респираторная Вирусная Инфекция ) аргументирую : относиться к группе тех же заболеваний что и обычный грипп и сотни других вирусных инфекция передающихся дыхательным путем , через год будет еще какой-то вид ОРВИ например конский или слоновый грипп и что опять тему каждый сезон переименовывать ? был уже птичий свиной теперь вот вирус рукокрылых еще есть несколько сотен не названных вирусов того же типа
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України