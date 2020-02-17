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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  freeze написав:
zРадио написав:Зачем переименовали ветку - чтобы показать свою некомпетентность?

Эпидемия - это не просто красивое литературное словечко, это определение, описывающее степень распространения заболевания.

Кто объявлял эпидемию коронавируса в мире? :roll: :shock: Покажите! Ну хоть одну организацию, или авторитетное научное медиа...


Ветка долгосрочная, не будет же модератор каждый раз вставать и редактировать.
То что этот коронавирус навсегда, в этом мало кто сомневается.
Про эпидемию гриппа каждый год пишут, теперь будут писать и про эпидемию коронавируса.
предлагаю назвать тему
Эпидемия ОРВИ в мире ( Острая Респираторная Вирусная Инфекция )
аргументирую : относиться к группе тех же заболеваний что и обычный грипп и сотни других вирусных инфекция передающихся дыхательным путем , через год будет еще какой-то вид ОРВИ например конский или слоновый грипп и что опять тему каждый сезон переименовывать ? был уже птичий свиной теперь вот вирус рукокрылых еще есть несколько сотен не названных вирусов :oops: того же типа
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:56

Ув. модераторы, сегодня уже даже Президент попросил не участвовать в информационной диверсии на тему коронавируса - смотрите запись обращения СНБО.

Пару часов назад я оставил здесь комментарий с намеком на желтушность названия ветки, и вы его уже подло удалили, как будто это то, что не подлежит даже обсуждению!

При этом на вопрос, который я вам поставил (кто объявил эпидемию в мире), вам ответить нечего...
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