Додано: Вів 18 лют, 2020 16:18



Вот все данные его доклада по случаю

https://www.med.hku.hk/f/news/3549/7418 ... 200127.pdf Главный эпидемиолог Гонг-Конга - заявляет о 44 000 реальных случаев к 25 января, в отличии от официальной статистики.Вот все данные его доклада по случаю

zРадио написав: Коронавирус все - эпидемия обуздана, . расходимся... Коронавирус все -обуздана, . расходимся...

Генеральный директор ВОЗ объявил, что вспышка инфекции 2019-nCoV представляет собой ЧСЗМЗ, принял консультативное заключение Комитета и выпустил его в качестве временных рекомендаций в соответствии с ММСП.

zRadio, перестаньте шквариться, просто таки обратная сторона будивельника во плотиТак есть еще аналогичные даже более драматичные оценки Имперского колледжа Лондона, но я не приводил, за них тоже прошу прощенияТак я повторю:1) сами эпидемию эпидемией не называли2) ЧСЗМЗ = Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значениеМожете не утруждаться, всё наперед понятно:Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения - не эпидемия(Эпидемия - это когда на сайте ВОЗ будет именно это слово, да и то боюсь это будет не достаточным аргументом для такого АВТОРИТЕТА)имеющая международное значение - это не "в мире""Вы всё врете" (с)мне с Вами больше говорить не о чем, время рассудит