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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 48495051
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 14:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

[/quote] предлагаю назвать тему
Эпидемия ОРВИ в мире ( Острая Респираторная Вирусная Инфекция )
аргументирую : относиться к группе тех же заболеваний что и обычный грипп и сотни других вирусных инфекций передающихся дыхательным путем , через год будет еще какой-то вид ОРВИ например конский или слоновый грипп и что опять тему каждый сезон переименовывать ? был уже птичий свиной теперь вот вирус рукокрылых, еще есть несколько сотен не названных вирусов :oops: того же типа
Востаннє редагувалось yama в Вів 18 лют, 2020 16:13, всього редагувалось 1 раз.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

zRadio
Ваша репутация закопана в этой ветке.

Да в прочем, какова может быть репутация человека не способного признать свою неправоту или ошибку?

При этом на вопрос, который я поставил (кто объявил эпидемию в мире), вам ответить нечего...


  zРадио написав:Коронавирус все - эпидемия обуздана, . расходимся...


Чтоб не признавать свою неправоту, в очередной раз, очень легко можно прицепить к формулировкам))
По Вашему тему стоило бы назвать Коронавирус - ЧСЗМЗ ?


ЧСЗМЗ = Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение

Генеральный директор ВОЗ объявил, что вспышка инфекции 2019-nCoV представляет собой ЧСЗМЗ, принял консультативное заключение Комитета и выпустил его в качестве временных рекомендаций в соответствии с ММСП.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года


"Эпидемия обуздана...расходимся" (с)

Это теперь будет типа как "скупайтесь, глупцы" (с)
Но Зебра локальное дно точно угадывал хоть)
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 15:56

  Corpocrator написав:zRadio
Ваша репутация закопана в этой ветке.

Да в прочем, какова может быть репутация человека не способного признать свою неправоту или ошибку?


Где была ошибка? Вы просто врете (или пытаетесь изобразить из себя эксперта там, где не смыслите ни-че-го)! И я вам отвечал на ваш вопрос - насчет этого вы тоже соврали. Эпидемия, действительно, обуздана, дальше провинции Хубей ее нет, сколько бы вбросов вы ни делали!

PS: да, и забавно звучат обвинения в ошибке от человека, который не постеснялся перепечатывать сюда фейки о 44 тыс больных в Гонконге. До сих пор эта дичь висит - не убрал и не извинился!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

zRadio, перестаньте шквариться, просто таки обратная сторона будивельника во плоти


Главный эпидемиолог Гонг-Конга - заявляет о 44 000 реальных случаев к 25 января, в отличии от официальной статистики.
Вот все данные его доклада по случаю
https://www.med.hku.hk/f/news/3549/7418 ... 200127.pdf

viewtopic.php?p=4854772#p4854772

Так есть еще аналогичные даже более драматичные оценки Имперского колледжа Лондона, но я не приводил, за них тоже прошу прощения :lol:

и как-то не заметили ответа на свой вопрос про эпидемию, да?)

Так я повторю:
1) сами эпидемию эпидемией не называли
  zРадио написав:Коронавирус все - эпидемия обуздана, . расходимся...

2) ЧСЗМЗ = Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение

Генеральный директор ВОЗ объявил, что вспышка инфекции 2019-nCoV представляет собой ЧСЗМЗ, принял консультативное заключение Комитета и выпустил его в качестве временных рекомендаций в соответствии с ММСП.

Всемирная организация здравоохранения 30 января 2020 года

Можете не утруждаться, всё наперед понятно:
Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения - не эпидемия
(Эпидемия - это когда на сайте ВОЗ будет именно это слово, да и то боюсь это будет не достаточным аргументом для такого АВТОРИТЕТА)
имеющая международное значение - это не "в мире"
"Вы всё врете" (с)

мне с Вами больше говорить не о чем, время рассудит
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 16:27

  Corpocrator написав:
Главный эпидемиолог Гонг-Конга - заявляет о 44 000 реальных случаев к 25 января, в отличии от официальной статистики.
Вот все данные его доклада по случаю
https://www.med.hku.hk/f/news/3549/7418 ... 200127.pdf

viewtopic.php?p=4854772#p4854772


Ну так это и есть фейк! При летальности пусть даже 2%, должно быть 900 трупов! В одном Гонконге! Где они? Показывайте пруфы, а не съезжайте с темы!

  Corpocrator написав:и как-то не заметили ответа на свой вопрос про эпидемию, да?)


Это не ответ на вопрос - это пыль в глаза!

Я писал, что эпидемия обуздана, и она обуздана! Эпидемии, кроме Хубея, нигде в мире нет. И протокол безопасности ВОЗ не свидетельствует об эпидемии - это профилактическая мера! Благодаря профилактическим мерам и удалось обуздать эпидемию в Хубее!

  Corpocrator написав:мне с Вами больше говорить не о чем, время рассудит


Рассудит, не переживайте. И я даже обещаю закрыть глаза на чушь, которую вы здесь нанесли, и продолжу считать вас адекватным человеком. Надеюсь, что и вы извинитесь за "обратную сторону будивельника"
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:02

Тут делятся новостями и аналитикой по теме короновируса. Давайте не мешать другу.. очень хорошо что один из аналитиков темы вернулся..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:29

На японском лайнере уже 542 заразившихся. Этот вирус уже вызывает уважение, всякие гриппы и кори отдыхают в сторонке )))
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:24

Завтра там заканчивается карантин и разлетятся простыми авиарейсами оставшиеся со справкой от японского Минздрава о том что они прошли карантин 14 дней. С такой справкой 14 эвакуированных граждан США привезли вирус в США.для них сделали в самолёте специальный отсек.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

вылечилось гораздо больше людей чем погибло, 11 тыс, конечно мы не можем знать всю правду, но поддаваться панике не стоит. уверена, нужные меры будут приняты
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:30

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Пропуск граждан Китая через госграницу РФ, въезжающих для трудовой деятельности, с 20 февраля временно приостанавливается.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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