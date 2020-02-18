Додано: Вів 18 лют, 2020 17:29

На японском лайнере уже 542 заразившихся. Этот вирус уже вызывает уважение, всякие гриппы и кори отдыхают в сторонке )))

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.