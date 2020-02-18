[/quote] предлагаю назвать тему Эпидемия ОРВИ в мире ( Острая Респираторная Вирусная Инфекция ) аргументирую : относиться к группе тех же заболеваний что и обычный грипп и сотни других вирусных инфекций передающихся дыхательным путем , через год будет еще какой-то вид ОРВИ например конский или слоновый грипп и что опять тему каждый сезон переименовывать ? был уже птичий свиной теперь вот вирус рукокрылых, еще есть несколько сотен не названных вирусов того же типа
Востаннє редагувалось yama в Вів 18 лют, 2020 16:13, всього редагувалось 1 раз.
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
Да в прочем, какова может быть репутация человека не способного признать свою неправоту или ошибку?
При этом на вопрос, который я поставил (кто объявил эпидемию в мире), вам ответить нечего...
zРадио написав:Коронавирус все - эпидемия обуздана, . расходимся...
Чтоб не признавать свою неправоту, в очередной раз, очень легко можно прицепить к формулировкам)) По Вашему тему стоило бы назвать Коронавирус - ЧСЗМЗ ?
ЧСЗМЗ = Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение
Генеральный директор ВОЗ объявил, что вспышка инфекции 2019-nCoV представляет собой ЧСЗМЗ, принял консультативное заключение Комитета и выпустил его в качестве временных рекомендаций в соответствии с ММСП.
Corpocrator написав:zRadio Ваша репутация закопана в этой ветке.
Да в прочем, какова может быть репутация человека не способного признать свою неправоту или ошибку?
Где была ошибка? Вы просто врете (или пытаетесь изобразить из себя эксперта там, где не смыслите ни-че-го)! И я вам отвечал на ваш вопрос - насчет этого вы тоже соврали. Эпидемия, действительно, обуздана, дальше провинции Хубей ее нет, сколько бы вбросов вы ни делали!
PS: да, и забавно звучат обвинения в ошибке от человека, который не постеснялся перепечатывать сюда фейки о 44 тыс больных в Гонконге. До сих пор эта дичь висит - не убрал и не извинился!
Так есть еще аналогичные даже более драматичные оценки Имперского колледжа Лондона, но я не приводил, за них тоже прошу прощения
и как-то не заметили ответа на свой вопрос про эпидемию, да?)
Так я повторю: 1) сами эпидемию эпидемией не называли
zРадио написав:Коронавирус все - эпидемия обуздана, . расходимся...
2) ЧСЗМЗ = Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения, имеющая международное значение
Генеральный директор ВОЗ объявил, что вспышка инфекции 2019-nCoV представляет собой ЧСЗМЗ, принял консультативное заключение Комитета и выпустил его в качестве временных рекомендаций в соответствии с ММСП.
Можете не утруждаться, всё наперед понятно: Чрезвычайная ситуация в области общественного здравоохранения - не эпидемия (Эпидемия - это когда на сайте ВОЗ будет именно это слово, да и то боюсь это будет не достаточным аргументом для такого АВТОРИТЕТА) имеющая международное значение - это не "в мире" "Вы всё врете" (с)
мне с Вами больше говорить не о чем, время рассудит
Главный эпидемиолог Гонг-Конга - заявляет о 44 000 реальных случаев к 25 января, в отличии от официальной статистики. Вот все данные его доклада по случаю https://www.med.hku.hk/f/news/3549/7418 ... 200127.pdf
Ну так это и есть фейк! При летальности пусть даже 2%, должно быть 900 трупов! В одном Гонконге! Где они? Показывайте пруфы, а не съезжайте с темы!
Corpocrator написав:и как-то не заметили ответа на свой вопрос про эпидемию, да?)
Это не ответ на вопрос - это пыль в глаза!
Я писал, что эпидемия обуздана, и она обуздана! Эпидемии, кроме Хубея, нигде в мире нет. И протокол безопасности ВОЗ не свидетельствует об эпидемии - это профилактическая мера! Благодаря профилактическим мерам и удалось обуздать эпидемию в Хубее!
Corpocrator написав:мне с Вами больше говорить не о чем, время рассудит
Рассудит, не переживайте. И я даже обещаю закрыть глаза на чушь, которую вы здесь нанесли, и продолжу считать вас адекватным человеком. Надеюсь, что и вы извинитесь за "обратную сторону будивельника"
Завтра там заканчивается карантин и разлетятся простыми авиарейсами оставшиеся со справкой от японского Минздрава о том что они прошли карантин 14 дней. С такой справкой 14 эвакуированных граждан США привезли вирус в США.для них сделали в самолёте специальный отсек.
Пропуск граждан Китая через госграницу РФ, въезжающих для трудовой деятельности, с 20 февраля временно приостанавливается. Кроме того, РФ на фоне распространения в мире коронавируса с 19 февраля временно приостанавливает прием документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в частных и учебных целях гражданам Китая.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.