Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 49505152 Додано: Вів 18 лют, 2020 19:43 zРадио написав: Corpocrator написав:



Вот все данные его доклада по случаю

https://www.med.hku.hk/f/news/3549/7418 ... 200127.pdf Главный эпидемиолог Гонг-Конга - заявляет о 44 000 реальных случаев к 25 января, в отличии от официальной статистики.Вот все данные его доклада по случаю... 200127.pdf

viewtopic.php?p=4854772#p4854772





Ну так это и есть фейк! При летальности пусть даже 2%, должно быть 900 трупов! В одном Гонконге! Где они? Показывайте пруфы, а не съезжайте с темы!



Corpocrator написав: и как-то не заметили ответа на свой вопрос про эпидемию, да?)

и как-то не заметили ответа на свой вопрос про эпидемию, да?)



Это не ответ на вопрос - это пыль в глаза!



Я писал, что эпидемия обуздана, и она обуздана! Эпидемии, кроме Хубея, нигде в мире нет. И протокол безопасности ВОЗ не свидетельствует об эпидемии - это профилактическая мера! Благодаря профилактическим мерам и удалось обуздать эпидемию в Хубее!



Corpocrator написав: мне с Вами больше говорить не о чем, время рассудит мне с Вами больше говорить не о чем, время рассудит



Рассудит, не переживайте. И я даже обещаю закрыть глаза на чушь, которую вы здесь нанесли, и продолжу считать вас адекватным человеком. Надеюсь, что и вы извинитесь за "обратную сторону будивельника" Ну так это и есть фейк! При летальности пусть даже 2%, должно быть 900 трупов! В одном Гонконге! Где они? Показывайте пруфы, а не съезжайте с темы!Это не ответ на вопрос - это пыль в глаза!Я писал, что эпидемия обуздана, и она обуздана! Эпидемии, кроме Хубея, нигде в мире нет. И протокол безопасности ВОЗ не свидетельствует об эпидемии - это профилактическая мера! Благодаря профилактическим мерам и удалось обуздать эпидемию в Хубее!Рассудит, не переживайте. И я даже обещаю закрыть глаза на чушь, которую вы здесь нанесли, и продолжу считать вас адекватным человеком. Надеюсь, что и вы извинитесь за "обратную сторону будивельника"

Вы хоть бы ссылку не поленились открыть. 44000 это вне провинции . Всего. Для Китая - пару деревень ...

Самое страшное, что Китаем не ограничивается ... Вы хоть бы ссылку не поленились открыть. 44000 это вне провинции . Всего. Для Китая - пару деревень ...Самое страшное, что Китаем не ограничивается ... Renee Повідомлень: 82 З нами з: 22.10.19 Подякував: 20 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 18 лют, 2020 20:56 Братский поцелуй для Львова..

где разместят этих людей. Стало известно лишь, что это может быть где-то во Львовской области. Ведь именно во Львове приземлится самолет. По словам директора местного аэропорта, борт сядет на отдельный перрон, неподалеку военного аэродрома, подальше от других терминалов. Эвакуированных украинцев оформят по упрощенной процедуре и с трапа сразу посадят в автобус. Присутствие персонала будет минимальным. Работникам аэропорта предоставят защитные биокостюмы. Санитарная служба предоставит необходимое защитное оснащение и проведет дезинфекцию. Тем, кто собирается устраивать протесты, пригрозил Зеленский.



https://www.unian.net/health/country/10 ... itaya.html



вы мне хотите сказать что во Львове зря маски покупал. в аэропорте Львова примут украинцев из Китаягде разместят этих людей. Стало известно лишь, что это может быть где-то во Львовской области. Ведь именно во Львове приземлится самолет. По словам директора местного аэропорта, борт сядет на отдельный перрон, неподалеку военного аэродрома, подальше от других терминалов. Эвакуированных украинцев оформят по упрощенной процедуре и с трапа сразу посадят в автобус. Присутствие персонала будет минимальным. Работникам аэропорта предоставят защитные биокостюмы. Санитарная служба предоставит необходимое защитное оснащение и проведет дезинфекцию. Тем, кто собирается устраивать протесты, пригрозил Зеленский.вы мне хотите сказать что во Львове зря маски покупал. vladislavlvov

Повідомлень: 2080 З нами з: 02.03.07 Подякував: 96 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 49505152 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Libo vladislavlvov і 4 гостейМодератори: ТупУм Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютный рынок в мире 1 ... 678 , 679 , 680

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6793 1511574

ЛОБ Вів 18 лют, 2020 15:45