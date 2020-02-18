Додано: Сер 19 лют, 2020 01:01

Сомневаюсь, что китайцы выпустят больных украинцев, если таковые в принципе есть.



На первый взгляд может показаться, что им либо все равно, либо даже легче, но при детальном рассмотрении - это не так. Китай заинтересован минимизировать распространяемость не только у себя, но и в мире, учитывая, что эпидемия вспыхнула у них на территории, и они являются ответственной стороной за локализацию. Это вопрос если репутации, конвертируемой в деньги.



Скрывать заболевание тоже на сегодня в Китае запрещено (да и кто в здравом уме рискнет) под страхом сурового наказания. Так что случайно выпустить больного тоже маловероятно, разве что в стадии инкубации.



Я не читал обо всех случаях "экспорта" заболевания, которые уже имеют место быть по факту, но сомневаюсь, что хоть один из них был осуществлен нерегулярным специальным государственным рейсом в связи с эвакуацией.



В общем, меры предосторожности должны быть суровые, но это задача соответствующих служб (даже когда речь об Украине). "Жить" коронавирусом не стоит.



А ритуалы остракизма, о которых уже сообщают в прессе - это вообще позор, от которого никогда не отмыться ни одному из участников!