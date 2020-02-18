Главный эпидемиолог Гонг-Конга - заявляет о 44 000 реальных случаев к 25 января, в отличии от официальной статистики. Вот все данные его доклада по случаю https://www.med.hku.hk/f/news/3549/7418 ... 200127.pdf
Ну так это и есть фейк! При летальности пусть даже 2%, должно быть 900 трупов! В одном Гонконге! Где они? Показывайте пруфы, а не съезжайте с темы!
Corpocrator написав:и как-то не заметили ответа на свой вопрос про эпидемию, да?)
Это не ответ на вопрос - это пыль в глаза!
Я писал, что эпидемия обуздана, и она обуздана! Эпидемии, кроме Хубея, нигде в мире нет. И протокол безопасности ВОЗ не свидетельствует об эпидемии - это профилактическая мера! Благодаря профилактическим мерам и удалось обуздать эпидемию в Хубее!
Corpocrator написав:мне с Вами больше говорить не о чем, время рассудит
Рассудит, не переживайте. И я даже обещаю закрыть глаза на чушь, которую вы здесь нанесли, и продолжу считать вас адекватным человеком. Надеюсь, что и вы извинитесь за "обратную сторону будивельника"
Вы хоть бы ссылку не поленились открыть. 44000 это вне провинции . Всего. Для Китая - пару деревень ... Самое страшное, что Китаем не ограничивается ...
в аэропорте Львова примут украинцев из Китая где разместят этих людей. Стало известно лишь, что это может быть где-то во Львовской области. Ведь именно во Львове приземлится самолет. По словам директора местного аэропорта, борт сядет на отдельный перрон, неподалеку военного аэродрома, подальше от других терминалов. Эвакуированных украинцев оформят по упрощенной процедуре и с трапа сразу посадят в автобус. Присутствие персонала будет минимальным. Работникам аэропорта предоставят защитные биокостюмы (а они есть и рабочие?). Санитарная служба (а она есть?) предоставит необходимое защитное оснащение и проведет дезинфекцию. Тем, кто собирается устраивать протесты, пригрозил Зеленский.
По последним обобщенным данным смертность людей старше 80 лет при заражении коронавирусом составляет 15 процентов. Беспокоюсь, чтобы наши реформаторы гончаруки и маркаровы и пенс.фонд об этом не узнали. Это реальный выход из дефицита пенсфонда, практически бактериологическое оружие против пенсионеров. Берегите ваших родителей от гончаруков и коронавирусов
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Смешно как сегодня глава и лицо минздрава Украины испугалась падающего микрофона на первой минуте конференции в аэропорту..а как она себя будет вести если массово начнут умирать люди после ее самолёта непрофессионально принятого..
Сомневаюсь, что китайцы выпустят больных украинцев, если таковые в принципе есть.
На первый взгляд может показаться, что им либо все равно, либо даже легче, но при детальном рассмотрении - это не так. Китай заинтересован минимизировать распространяемость не только у себя, но и в мире, учитывая, что эпидемия вспыхнула у них на территории, и они являются ответственной стороной за локализацию. Это вопрос если репутации, конвертируемой в деньги.
Скрывать заболевание тоже на сегодня в Китае запрещено (да и кто в здравом уме рискнет) под страхом сурового наказания. Так что случайно выпустить больного тоже маловероятно, разве что в стадии инкубации.
Я не читал обо всех случаях "экспорта" заболевания, которые уже имеют место быть по факту, но сомневаюсь, что хоть один из них был осуществлен нерегулярным специальным государственным рейсом в связи с эвакуацией.
В общем, меры предосторожности должны быть суровые, но это задача соответствующих служб (даже когда речь об Украине). "Жить" коронавирусом не стоит.
А ритуалы остракизма, о которых уже сообщают в прессе - это вообще позор, от которого никогда не отмыться ни одному из участников!
Главный эпидемиолог Гонг-Конга - заявляет о 44 000 реальных случаев к 25 января, в отличии от официальной статистики. Вот все данные его доклада по случаю https://www.med.hku.hk/f/news/3549/7418 ... 200127.pdf
Ну так это и есть фейк! При летальности пусть даже 2%, должно быть 900 трупов! В одном Гонконге! Где они? Показывайте пруфы, а не съезжайте с темы!
Иногда, если отвлечься от сложнопреодолимого бессознательного желания в любой дискуссии выглядеть самым вумным и последующего написания простынки пикирующего текста, можно ДАЖЕ заметить разницу между "Главный эпидемиолог Гонконга" (что есть в тексте) и "44.000 зараженных в Гонконге" (что есть лишь Ваша выдумка) Как говорится - шевеля губами.
Наличие подобных искажений восприятия в комплексе с неспособностью признавать свои ошибки - основные причины бессмысленности дискуссии, не только с Вами.
По теме: На борьбе со вспышкой в Ухани задействованы 11000+ специалистов интенсивной терапии(реаниматологов), более 10% со всего Китая. Всего более 30000 медиков, 3000+ из которых подверглись заражению.
В Ухане фактически запустили полномашстабную перепись населения с использованием всех доступных средств, человеческих ресурсов и технологий. (на фоне запрета специалистам ВОЗ посещать всю провинцию Хубей)