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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 05:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

18 сентября 2019 года в аэропорту Уханя проходили учения по вспышке короновируса..
vladislavlvov
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