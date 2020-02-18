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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лют, 2020 05:32
18 сентября 2019 года в аэропорту Уханя проходили учения по вспышке короновируса..
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vladislavlvov
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