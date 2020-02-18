18 сентября 2019 года в аэропорту Уханя проходили учения по вспышке короновируса.
Судя по росту инфицированных в Ю Корее,Гонконге,Сингапуре есть смысл уже закрывать авиасообщение на карантин из с ними..
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лют, 2020 05:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
18 сентября 2019 года в аэропорту Уханя проходили учения по вспышке короновируса.
Судя по росту инфицированных в Ю Корее,Гонконге,Сингапуре есть смысл уже закрывать авиасообщение на карантин из с ними..
Додано: Сер 19 лют, 2020 09:46
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Так, на всякий случай сделаю ремарку. Здесь идет обсуждение значений количества заболевших, сравниваются показатели. Наверное надо принимать во внимание следующую информацию.
Власти Китая изменили методику подсчета зараженных коронавирусом 2019-nCoV. Если у зараженного человека отсутствуют симптомы заболевания, его не считают инфицированным, вытекает из новых предписаний Национальной комиссии здравоохранения КНР, сообщило вчера агентство dpa.
Власть страны не объяснила, чем обусловлен такой шаг. Точное число фактически больных людей, которых не внесли в списки зараженных, неизвестно. Новая методика идет вразрез с указаниями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая считает зараженными всех, кто показал позитивные анализы «независимо от демонстрации симптомов».
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:25
vladislavlvov
Где вы там видите какой то особый рост? даже по 10% ни Сингапур ни Япония ни Гонконг не растут.
Даже за 100 заболевших не перевалили в чем паника?
|