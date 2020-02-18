RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 50515253
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 05:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

18 сентября 2019 года в аэропорту Уханя проходили учения по вспышке короновируса.
Судя по росту инфицированных в Ю Корее,Гонконге,Сингапуре есть смысл уже закрывать авиасообщение на карантин из с ними..
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2083
З нами з: 02.03.07
Подякував: 97 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 09:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Так, на всякий случай сделаю ремарку. Здесь идет обсуждение значений количества заболевших, сравниваются показатели. Наверное надо принимать во внимание следующую информацию.

Власти Китая изменили методику подсчета зараженных коронавирусом 2019-nCoV. Если у зараженного человека отсутствуют симптомы заболевания, его не считают инфицированным, вытекает из новых предписаний Национальной комиссии здравоохранения КНР, сообщило вчера агентство dpa.
Власть страны не объяснила, чем обусловлен такой шаг. Точное число фактически больных людей, которых не внесли в списки зараженных, неизвестно. Новая методика идет вразрез с указаниями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая считает зараженными всех, кто показал позитивные анализы «независимо от демонстрации симптомов».
tumos
 
Повідомлень: 1051
З нами з: 12.03.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:25

vladislavlvov
Где вы там видите какой то особый рост? даже по 10% ни Сингапур ни Япония ни Гонконг не растут.
Даже за 100 заболевших не перевалили :-) в чем паника?
Shummi
 
Повідомлень: 392
З нами з: 08.12.14
Подякував: 129 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:07

Shummi
Singapore81
Japan80'
HK62
S.Korea51
Thailand35
US29
Malaysia22
Taiwan22

Надо ждать по 100 чтобы было? или 10% роста в день.
Сегодняшние цифры в этих странах это начало февраля в Китае кроме Уханьской провинции.
Закрыть на 10-25 дней и Европа может вздохнуть.. а так..ИМХО..
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2083
З нами з: 02.03.07
Подякував: 97 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:45

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  vladislavlvov написав:Додано: Сер 19 лют, 2020 05:32

ужассс В Украине уже люди спать не могут нормально из за этого Коронавируса :(
С начала эпидемического сезона 26 человек умерло от осложнений гриппа. Ни один умерший не был привит против гриппа (с)Міністерство охорони здоров'я України
yama
 
Повідомлень: 1938
З нами з: 12.08.17
Подякував: 3523 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 50515253
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Danik, IGNAT, yama і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 678, 679, 680
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6793 1511811
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 15:45
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (17520)
19.02.2020 13:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.