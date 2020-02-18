stm написав:... повезут в спец.машине в боксы с легочным оборудованием где-то в городе
Это в какой параллельной реальности такое в Украине?
Чуваки реально? Может у нас и не всё хорошо, но частные медцентры, и городские больницы делают сложнейшие операции и всё есть если поискать. И если вы считаете что решение мы приняли просто потому что нам так захотелось и Европа вообще не в курсах и не ждёт сюрприза отсель со стороны Польши при каждом втором с паспортом поляка в тех местах, то... Это ваши и мои граждане, они на сегодня даже не больны, они согласились торчать в любом богом забытом санатории 14 гребанных дней ради нас же с вами, хотя поверьте уже бы правдами и неправдами поодиночке могли приехать сюда, никому не сказать и покашлять, почхать во всех регионах, а мы против?!... Простите за высокопарность слов, но становление нации происходит как раз в критических, а не тепличных условиях. И если по всем каналам будут крутить таких идиотов с "мы против", а не их выталкивание пинком под зад силами нац.гвардии в их хату-мазанку с предупреждением что вылезут пойдут на 72 часа под арест за противодействие полиции, то каждая вша так и будет качать права со своей деревни.
vladislavlvov написав:18 сентября 2019 года в аэропорту Уханя проходили учения по вспышке короновируса. Судя по росту инфицированных в Ю Корее,Гонконге,Сингапуре есть смысл уже закрывать авиасообщение на карантин из с ними..
надо было сразу закрыть, всех больных и персонал собрать в одном месте и только продукты и лекарства лифтом передавать
safonovstanislav написав:Это в какой параллельной реальности такое в Украине?
Чуваки реально? Может у нас и не всё хорошо, но частные медцентры, и городские больницы делают сложнейшие операции и всё есть если поискать
Истории медперсонала впечатляют, когда человеку в любом случае осталось жить меньше суток, а врачи говорят родственникам идти набирать кредиты на операцию, которая выжить не поможет в 100% случаях, но согреет карман врача. И это история из первых уст. Так что, спасибо, не надо. Я сам обращался в частные стоматологические клиники с флюсом. Везде перенаправили в госклинику, т. к. им нужно делать что-то лёгкое за дорого, а с тяжёлым не хотят связываться. Так это несчастный флюс, и то, не берутся частные. А вы рассказываете про сложнейшие операции