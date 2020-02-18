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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 51525354 Додано: Сер 19 лют, 2020 17:30 safonovstanislav написав: stm написав: ... повезут в спец.машине в боксы с легочным оборудованием где-то в городе ... повезут в спец.машине в боксы с легочным оборудованием где-то в городе

Это в какой параллельной реальности такое в Украине? Это в какой параллельной реальности такое в Украине?

Чуваки реально? Может у нас и не всё хорошо, но частные медцентры, и городские больницы делают сложнейшие операции и всё есть если поискать. И если вы считаете что решение мы приняли просто потому что нам так захотелось и Европа вообще не в курсах и не ждёт сюрприза отсель со стороны Польши при каждом втором с паспортом поляка в тех местах, то...

Это ваши и мои граждане, они на сегодня даже не больны, они согласились торчать в любом богом забытом санатории 14 гребанных дней ради нас же с вами, хотя поверьте уже бы правдами и неправдами поодиночке могли приехать сюда, никому не сказать и покашлять, почхать во всех регионах, а мы против?!... Простите за высокопарность слов, но становление нации происходит как раз в критических, а не тепличных условиях. И если по всем каналам будут крутить таких идиотов с "мы против", а не их выталкивание пинком под зад силами нац.гвардии в их хату-мазанку с предупреждением что вылезут пойдут на 72 часа под арест за противодействие полиции, то каждая вша так и будет качать права со своей деревни. Чуваки реально? Может у нас и не всё хорошо, но частные медцентры, и городские больницы делают сложнейшие операции и всё есть если поискать. И если вы считаете что решение мы приняли просто потому что нам так захотелось и Европа вообще не в курсах и не ждёт сюрприза отсель со стороны Польши при каждом втором с паспортом поляка в тех местах, то...Это ваши и мои граждане, они на сегодня даже не больны, они согласились торчать в любом богом забытом санатории 14 гребанных дней ради нас же с вами, хотя поверьте уже бы правдами и неправдами поодиночке могли приехать сюда, никому не сказать и покашлять, почхать во всех регионах, а мы против?!... Простите за высокопарность слов, но становление нации происходит как раз в критических, а не тепличных условиях. И если по всем каналам будут крутить таких идиотов с "мы против", а не их выталкивание пинком под зад силами нац.гвардии в их хату-мазанку с предупреждением что вылезут пойдут на 72 часа под арест за противодействие полиции, то каждая вша так и будет качать права со своей деревни. stm

Повідомлень: 2083 З нами з: 04.03.15 Подякував: 59 раз. Подякували: 331 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 17:43 vladislavlvov написав: 18 сентября 2019 года в аэропорту Уханя проходили учения по вспышке короновируса.

Судя по росту инфицированных в Ю Корее,Гонконге,Сингапуре есть смысл уже закрывать авиасообщение на карантин из с ними.. 18 сентября 2019 года в аэропорту Уханя проходили учения по вспышке короновируса.Судя по росту инфицированных в Ю Корее,Гонконге,Сингапуре есть смысл уже закрывать авиасообщение на карантин из с ними..

надо было сразу закрыть, всех больных и персонал собрать в одном месте и только продукты и лекарства лифтом передавать надо было сразу закрыть, всех больных и персонал собрать в одном месте и только продукты и лекарства лифтом передавать mt7216558 Повідомлень: 8 З нами з: 13.01.20 Подякував: 1 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 17:52 freeze написав: Иран встретил коронавирус.

А количество зараженных туристов на японском лайнере достигло уже невероятной цифры в 621 человек. Иран встретил коронавирус.А количество зараженных туристов на японском лайнере достигло уже невероятной цифры в 621 человек.



Ветка про коронавирус. Но думаю, что "оптимизация" туберкулезных и психиатрических диспансеров с апреля для нас представляет большую опасность.

https://strana.ua/articles/analysis/248 ... relja.html Ветка про коронавирус. Но думаю, что "оптимизация" туберкулезных и психиатрических диспансеров с апреля для нас представляет большую опасность. tumos Повідомлень: 1054 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 18:11 stm написав: safonovstanislav написав: Это в какой параллельной реальности такое в Украине? Это в какой параллельной реальности такое в Украине?

Чуваки реально? Может у нас и не всё хорошо, но частные медцентры, и городские больницы делают сложнейшие операции и всё есть если поискать Чуваки реально? Может у нас и не всё хорошо, но частные медцентры, и городские больницы делают сложнейшие операции и всё есть если поискать

Истории медперсонала впечатляют, когда человеку в любом случае осталось жить меньше суток, а врачи говорят родственникам идти набирать кредиты на операцию, которая выжить не поможет в 100% случаях, но согреет карман врача. И это история из первых уст.

Так что, спасибо, не надо.

Я сам обращался в частные стоматологические клиники с флюсом. Везде перенаправили в госклинику, т. к. им нужно делать что-то лёгкое за дорого, а с тяжёлым не хотят связываться. Так это несчастный флюс, и то, не берутся частные. А вы рассказываете про сложнейшие операции Истории медперсонала впечатляют, когда человеку в любом случае осталось жить меньше суток, а врачи говорят родственникам идти набирать кредиты на операцию, которая выжить не поможет в 100% случаях, но согреет карман врача. И это история из первых уст.Так что, спасибо, не надо.Я сам обращался в частные стоматологические клиники с флюсом. Везде перенаправили в госклинику, т. к. им нужно делать что-то лёгкое за дорого, а с тяжёлым не хотят связываться. Так это несчастный флюс, и то, не берутся частные. А вы рассказываете про сложнейшие операции safonovstanislav Повідомлень: 2523 З нами з: 10.05.14 Подякував: 167 раз. Подякували: 361 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 18:46 Re: Эпидемия коронавируса в мире freeze написав: Иран встретил коронавирус.

А количество зараженных туристов на японском лайнере достигло уже невероятной цифры в 621 человек.



Неудачно Иран встретил коронавирус, оба больных к вечеру вроде как скончались. Неудачно Иран встретил коронавирус, оба больных к вечеру вроде как скончались. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 15241 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3950 раз. Подякували: 6065 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 18:53 safonovstanislav написав: Я сам обращался в частные стоматологические клиники с флюсом. Везде перенаправили в госклинику, т. к. им нужно делать что-то лёгкое за дорого, а с тяжёлым не хотят связываться. Так это несчастный флюс, и то, не берутся частные. А вы рассказываете про сложнейшие операции Я сам обращался в частные стоматологические клиники с флюсом. Везде перенаправили в госклинику, т. к. им нужно делать что-то лёгкое за дорого, а с тяжёлым не хотят связываться. Так это несчастный флюс, и то, не берутся частные. А вы рассказываете про сложнейшие операции

Не знаю как в случае с флюсом, но есть перечень манипуляций (вмешательств/операций - не знаю как подобрать правильное слово) стоматологом, после которых предписано нахождение в стационаре. Пусть даже под наблюдением только сутки. Если в частной клинике нет стационара, то направляют в государственную где он есть. Сталкивался с такой ситуацией. Не знаю как в случае с флюсом, но есть перечень манипуляций (вмешательств/операций - не знаю как подобрать правильное слово) стоматологом, после которых предписано нахождение в стационаре. Пусть даже под наблюдением только сутки. Если в частной клинике нет стационара, то направляют в государственную где он есть. Сталкивался с такой ситуацией. tumos Повідомлень: 1054 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 82 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 19:52 freeze может их скончали.. vinni77

Повідомлень: 12 З нами з: 15.03.19 Подякував: 11 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 19:54 vinni77 Под Львовом начались акции против размещения эвакуированных из Уханя



Протестующие принесли шины к воротам госпиталя в Винниках



В Винниках Львовской области начались акции против возможного размещения эвакуированных из-за коронавируса украинцев из Уханя (Китай). Об этом пишут местные СМИ.



Сообщается, что сегодня протестующие перекрыли подъезды к местному госпиталю ветеранов войн и репрессированных. Также к воротам начали свозить шины после того, как стало известно об эвакуации пациентов из госпиталя.



Во Львовской ОГА сообщили, что на базе этого госпиталя прошли учения медиков на предмет готовности к госпитализации больных коронавирусом. По словам гендиректора учреждения Максима Прикупенко, информация об учениях поступила утром 19 февраля. В то же время он опроверг слухи о размещении эвакуированных из Китая в Винниках.



Кроме того, продолжаются протесты в Тернопольской области. В частности, сегодня на внеочередной сессии облсовета выступили против размещения украинцев из Уханя в санатории "Медоборы". Также сообщается, что коллектив санатория отказывается выходить на работу, если людей на карантин будут размещать именно у них.



Сегодня стало известно, что Ровенская ОГА отказалась принимать эвакуированных из Китая украинцев



Только Одесская ОГА утвердила ряд дополнительных мер в связи с коронавирусом. По словам главы ОГА Максима Куцого, инфекционная больница Одессы готова разместить людей в 20 боксах на 65 мест. Также больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы. vinni77

Повідомлень: 12 З нами з: 15.03.19 Подякував: 11 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 51525354 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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