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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 51525354
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:30

  safonovstanislav написав:
  stm написав:... повезут в спец.машине в боксы с легочным оборудованием где-то в городе

Это в какой параллельной реальности такое в Украине?

Чуваки реально? Может у нас и не всё хорошо, но частные медцентры, и городские больницы делают сложнейшие операции и всё есть если поискать. И если вы считаете что решение мы приняли просто потому что нам так захотелось и Европа вообще не в курсах и не ждёт сюрприза отсель со стороны Польши при каждом втором с паспортом поляка в тех местах, то...
Это ваши и мои граждане, они на сегодня даже не больны, они согласились торчать в любом богом забытом санатории 14 гребанных дней ради нас же с вами, хотя поверьте уже бы правдами и неправдами поодиночке могли приехать сюда, никому не сказать и покашлять, почхать во всех регионах, а мы против?!... Простите за высокопарность слов, но становление нации происходит как раз в критических, а не тепличных условиях. И если по всем каналам будут крутить таких идиотов с "мы против", а не их выталкивание пинком под зад силами нац.гвардии в их хату-мазанку с предупреждением что вылезут пойдут на 72 часа под арест за противодействие полиции, то каждая вша так и будет качать права со своей деревни.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:43

  vladislavlvov написав:18 сентября 2019 года в аэропорту Уханя проходили учения по вспышке короновируса.
Судя по росту инфицированных в Ю Корее,Гонконге,Сингапуре есть смысл уже закрывать авиасообщение на карантин из с ними..

надо было сразу закрыть, всех больных и персонал собрать в одном месте и только продукты и лекарства лифтом передавать
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:52

  freeze написав:Иран встретил коронавирус.
А количество зараженных туристов на японском лайнере достигло уже невероятной цифры в 621 человек.


Ветка про коронавирус. Но думаю, что "оптимизация" туберкулезных и психиатрических диспансеров с апреля для нас представляет большую опасность.
https://strana.ua/articles/analysis/248 ... relja.html
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:11

  stm написав:
  safonovstanislav написав:Это в какой параллельной реальности такое в Украине?

Чуваки реально? Может у нас и не всё хорошо, но частные медцентры, и городские больницы делают сложнейшие операции и всё есть если поискать

Истории медперсонала впечатляют, когда человеку в любом случае осталось жить меньше суток, а врачи говорят родственникам идти набирать кредиты на операцию, которая выжить не поможет в 100% случаях, но согреет карман врача. И это история из первых уст.
Так что, спасибо, не надо.
Я сам обращался в частные стоматологические клиники с флюсом. Везде перенаправили в госклинику, т. к. им нужно делать что-то лёгкое за дорого, а с тяжёлым не хотят связываться. Так это несчастный флюс, и то, не берутся частные. А вы рассказываете про сложнейшие операции
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:46

Re: Эпидемия коронавируса в мире

freeze написав:Иран встретил коронавирус.
А количество зараженных туристов на японском лайнере достигло уже невероятной цифры в 621 человек.


Неудачно Иран встретил коронавирус, оба больных к вечеру вроде как скончались.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 18:53

  safonovstanislav написав:Я сам обращался в частные стоматологические клиники с флюсом. Везде перенаправили в госклинику, т. к. им нужно делать что-то лёгкое за дорого, а с тяжёлым не хотят связываться. Так это несчастный флюс, и то, не берутся частные. А вы рассказываете про сложнейшие операции

Не знаю как в случае с флюсом, но есть перечень манипуляций (вмешательств/операций - не знаю как подобрать правильное слово) стоматологом, после которых предписано нахождение в стационаре. Пусть даже под наблюдением только сутки. Если в частной клинике нет стационара, то направляют в государственную где он есть. Сталкивался с такой ситуацией.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:52

freeze может их скончали..
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 19:54

vinni77 Под Львовом начались акции против размещения эвакуированных из Уханя

Протестующие принесли шины к воротам госпиталя в Винниках

В Винниках Львовской области начались акции против возможного размещения эвакуированных из-за коронавируса украинцев из Уханя (Китай). Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что сегодня протестующие перекрыли подъезды к местному госпиталю ветеранов войн и репрессированных. Также к воротам начали свозить шины после того, как стало известно об эвакуации пациентов из госпиталя.

Во Львовской ОГА сообщили, что на базе этого госпиталя прошли учения медиков на предмет готовности к госпитализации больных коронавирусом. По словам гендиректора учреждения Максима Прикупенко, информация об учениях поступила утром 19 февраля. В то же время он опроверг слухи о размещении эвакуированных из Китая в Винниках.

Кроме того, продолжаются протесты в Тернопольской области. В частности, сегодня на внеочередной сессии облсовета выступили против размещения украинцев из Уханя в санатории "Медоборы". Также сообщается, что коллектив санатория отказывается выходить на работу, если людей на карантин будут размещать именно у них.

Сегодня стало известно, что Ровенская ОГА отказалась принимать эвакуированных из Китая украинцев

Только Одесская ОГА утвердила ряд дополнительных мер в связи с коронавирусом. По словам главы ОГА Максима Куцого, инфекционная больница Одессы готова разместить людей в 20 боксах на 65 мест. Также больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы.
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