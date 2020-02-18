Додано: Сер 19 лют, 2020 17:30

safonovstanislav написав: stm написав: ... повезут в спец.машине в боксы с легочным оборудованием где-то в городе ... повезут в спец.машине в боксы с легочным оборудованием где-то в городе

Это в какой параллельной реальности такое в Украине? Это в какой параллельной реальности такое в Украине?

Чуваки реально? Может у нас и не всё хорошо, но частные медцентры, и городские больницы делают сложнейшие операции и всё есть если поискать. И если вы считаете что решение мы приняли просто потому что нам так захотелось и Европа вообще не в курсах и не ждёт сюрприза отсель со стороны Польши при каждом втором с паспортом поляка в тех местах, то...Это ваши и мои граждане, они на сегодня даже не больны, они согласились торчать в любом богом забытом санатории 14 гребанных дней ради нас же с вами, хотя поверьте уже бы правдами и неправдами поодиночке могли приехать сюда, никому не сказать и покашлять, почхать во всех регионах, а мы против?!... Простите за высокопарность слов, но становление нации происходит как раз в критических, а не тепличных условиях. И если по всем каналам будут крутить таких идиотов с "мы против", а не их выталкивание пинком под зад силами нац.гвардии в их хату-мазанку с предупреждением что вылезут пойдут на 72 часа под арест за противодействие полиции, то каждая вша так и будет качать права со своей деревни.