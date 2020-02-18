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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 52535455 Додано: Сер 19 лют, 2020 21:16 vinni77 написав: vinni77 Под Львовом начались акции против размещения эвакуированных из Уханя



Протестующие принесли шины к воротам госпиталя в Винниках



В Винниках Львовской области начались акции против возможного размещения эвакуированных из-за коронавируса украинцев из Уханя (Китай). Об этом пишут местные СМИ.



Сообщается, что сегодня протестующие перекрыли подъезды к местному госпиталю ветеранов войн и репрессированных. Также к воротам начали свозить шины после того, как стало известно об эвакуации пациентов из госпиталя.



Во Львовской ОГА сообщили, что на базе этого госпиталя прошли учения медиков на предмет готовности к госпитализации больных коронавирусом. По словам гендиректора учреждения Максима Прикупенко, информация об учениях поступила утром 19 февраля. В то же время он опроверг слухи о размещении эвакуированных из Китая в Винниках.



Кроме того, продолжаются протесты в Тернопольской области. В частности, сегодня на внеочередной сессии облсовета выступили против размещения украинцев из Уханя в санатории "Медоборы". Также сообщается, что коллектив санатория отказывается выходить на работу, если людей на карантин будут размещать именно у них.



Сегодня стало известно, что Ровенская ОГА отказалась принимать эвакуированных из Китая украинцев



Только Одесская ОГА утвердила ряд дополнительных мер в связи с коронавирусом. По словам главы ОГА Максима Куцого, инфекционная больница Одессы готова разместить людей в 20 боксах на 65 мест. Также больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы. Под Львовом начались акции против размещения эвакуированных из УханяПротестующие принесли шины к воротам госпиталя в ВинникахВ Винниках Львовской области начались акции против возможного размещения эвакуированных из-за коронавируса украинцев из Уханя (Китай). Об этом пишут местные СМИ.Сообщается, что сегодня протестующие перекрыли подъезды к местному госпиталю ветеранов войн и репрессированных. Также к воротам начали свозить шины после того, как стало известно об эвакуации пациентов из госпиталя.Во Львовской ОГА сообщили, что на базе этого госпиталя прошли учения медиков на предмет готовности к госпитализации больных коронавирусом. По словам гендиректора учреждения Максима Прикупенко, информация об учениях поступила утром 19 февраля. В то же время он опроверг слухи о размещении эвакуированных из Китая в Винниках.Кроме того, продолжаются протесты в Тернопольской области. В частности, сегодня на внеочередной сессии облсовета выступили против размещения украинцев из Уханя в санатории "Медоборы". Также сообщается, что коллектив санатория отказывается выходить на работу, если людей на карантин будут размещать именно у них.Сегодня стало известно, что Ровенская ОГА отказалась принимать эвакуированных из Китая украинцевТолько Одесская ОГА утвердила ряд дополнительных мер в связи с коронавирусом. По словам главы ОГА Максима Куцого, инфекционная больница Одессы готова разместить людей в 20 боксах на 65 мест. Также больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы.

Не хочется политический ср-ч разводить, но эти патриоты с шинами уже достали. Только флагами махать и шины жечь научились, а как что-то делать - сразу в кусты. Накипело, простите. Не хочется политический ср-ч разводить, но эти патриоты с шинами уже достали. Только флагами махать и шины жечь научились, а как что-то делать - сразу в кусты. Накипело, простите. LordEmerald Повідомлень: 75 З нами з: 02.05.19 Подякував: 50 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 лют, 2020 21:16 alter

Как де-лается в США, РФ, Германии карантин для эвакуированных..

В США 8-9 военных баз для карантина с биологической защитой..

В Германии изоляция с биологической защиты вне города..

В РФ за тюменью изолированный санаторий вне города..

Украина пригород города Львова-Винники с канализационными стоками города..



Все как всегда через ж.. vladislavlvov

Повідомлень: 2085 З нами з: 02.03.07 Подякував: 97 раз. Подякували: 379 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 52535455 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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