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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:16

  vinni77 написав:vinni77 Под Львовом начались акции против размещения эвакуированных из Уханя

Протестующие принесли шины к воротам госпиталя в Винниках

В Винниках Львовской области начались акции против возможного размещения эвакуированных из-за коронавируса украинцев из Уханя (Китай). Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что сегодня протестующие перекрыли подъезды к местному госпиталю ветеранов войн и репрессированных. Также к воротам начали свозить шины после того, как стало известно об эвакуации пациентов из госпиталя.

Во Львовской ОГА сообщили, что на базе этого госпиталя прошли учения медиков на предмет готовности к госпитализации больных коронавирусом. По словам гендиректора учреждения Максима Прикупенко, информация об учениях поступила утром 19 февраля. В то же время он опроверг слухи о размещении эвакуированных из Китая в Винниках.

Кроме того, продолжаются протесты в Тернопольской области. В частности, сегодня на внеочередной сессии облсовета выступили против размещения украинцев из Уханя в санатории "Медоборы". Также сообщается, что коллектив санатория отказывается выходить на работу, если людей на карантин будут размещать именно у них.

Сегодня стало известно, что Ровенская ОГА отказалась принимать эвакуированных из Китая украинцев

Только Одесская ОГА утвердила ряд дополнительных мер в связи с коронавирусом. По словам главы ОГА Максима Куцого, инфекционная больница Одессы готова разместить людей в 20 боксах на 65 мест. Также больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы.

Не хочется политический ср-ч разводить, но эти патриоты с шинами уже достали. Только флагами махать и шины жечь научились, а как что-то делать - сразу в кусты. Накипело, простите.
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:16

alter
Как де-лается в США, РФ, Германии карантин для эвакуированных..
В США 8-9 военных баз для карантина с биологической защитой..
В Германии изоляция с биологической защиты вне города..
В РФ за тюменью изолированный санаторий вне города..
Украина пригород города Львова-Винники с канализационными стоками города..

Все как всегда через ж..
vladislavlvov
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