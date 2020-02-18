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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:16

  vinni77 написав:vinni77 Под Львовом начались акции против размещения эвакуированных из Уханя

Протестующие принесли шины к воротам госпиталя в Винниках

В Винниках Львовской области начались акции против возможного размещения эвакуированных из-за коронавируса украинцев из Уханя (Китай). Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что сегодня протестующие перекрыли подъезды к местному госпиталю ветеранов войн и репрессированных. Также к воротам начали свозить шины после того, как стало известно об эвакуации пациентов из госпиталя.

Во Львовской ОГА сообщили, что на базе этого госпиталя прошли учения медиков на предмет готовности к госпитализации больных коронавирусом. По словам гендиректора учреждения Максима Прикупенко, информация об учениях поступила утром 19 февраля. В то же время он опроверг слухи о размещении эвакуированных из Китая в Винниках.

Кроме того, продолжаются протесты в Тернопольской области. В частности, сегодня на внеочередной сессии облсовета выступили против размещения украинцев из Уханя в санатории "Медоборы". Также сообщается, что коллектив санатория отказывается выходить на работу, если людей на карантин будут размещать именно у них.

Сегодня стало известно, что Ровенская ОГА отказалась принимать эвакуированных из Китая украинцев

Только Одесская ОГА утвердила ряд дополнительных мер в связи с коронавирусом. По словам главы ОГА Максима Куцого, инфекционная больница Одессы готова разместить людей в 20 боксах на 65 мест. Также больница Измаила готова к развертыванию дополнительной госпитальной базы.

Не хочется политический ср-ч разводить, но эти патриоты с шинами уже достали. Только флагами махать и шины жечь научились, а как что-то делать - сразу в кусты. Накипело, простите.
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:16

alter
Как де-лается в США, РФ, Германии карантин для эвакуированных..
В США 8-9 военных баз для карантина с биологической защитой..
В Германии изоляция с биологической защиты вне города..
В РФ за тюменью изолированный санаторий вне города..
Украина пригород города Львова-Винники с канализационными стоками города..

Все как всегда через ж..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vladislavlvov написав:alter
Как де-лается в США, РФ, Германии карантин для эвакуированных..
В США 8-9 военных баз для карантина с биологической защитой..
В Германии изоляция с биологической защиты вне города..
В РФ за тюменью изолированный санаторий вне города..
Украина пригород города Львова-Винники с канализационными стоками города..

Все как всегда через ж..


У нас все и всегда через ж. Видно, как в анекдоте, место проклятое.
alter
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 00:14

Самолёт полетел в Борисполь .
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 00:30

vladislavlvov в чернигов повезут чтоли
vinni77
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 00:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

vladislavlvov написав:Самолёт полетел в Борисполь .


В шесть утра будет в Харькове, разместят на какой то базе отдыха в харьковской области.
Пошла такая информация.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 00:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вот вам ещё информация из агенства ОБС - самолёт скайапа, чем-то по-быстрому «продезинфицируют» и в путь. И кто-то на нем полетит по египто-турциям, бонусом прихватив немножко вирусов.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 06:31

14 дней на карантин надо бы самолёт отправить
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 07:58

Шото не то происходит. Самолет прошел над Днепром, и кружит над Красноградом, видно Полтава и Хряков отказали. Щас идет на Днепр....уже не на Днепр, опять на круг...https://www.radarbox24.com/@46.57323,44.65482,z5
Приват, Дельта, Фидо, Траст... Приват...надоел...зашёл в ПУМБу ( тсс...за бонусом...тсс! )
protefiks1959
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 08:18

  vinni77 написав:vinni77 Под Львовом начались акции против размещения эвакуированных из Уханя

Интересно, а протестующие одели средства защиты? Или готовы заразится? Ну привезут людей, выпустят из машин и скажут идти пешком к такому-то корпусу... Интересно что сделают протестующие, если кто-то из пассажиров чихнет или кашлянет...
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