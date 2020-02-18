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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 08:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

protefiks1959 написав:Шото не то происходит

Туман, видимість менше 50м.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Літак вже прямує до Київа, цікаво яка причина була що кружив десь годину.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

rosstikf написав:Літак вже прямує до Київа, цікаво яка причина була що кружив десь годину.
Пост вище))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

stryzhko написав:
protefiks1959 написав:Шото не то происходит

Туман, видимість менше 50м.
А в Борисполе с утра солнышко. Рейс алматы-киев, но кружит у Харькова/Днепра, где туман.
В Харькове на взлетке аатобусы, медики. Губернатор с 5 часов там же... Дал интервью, что повезут в Хар обл. Куда - не знает (судя по всему на Старый Салтов).
Т.е. наглое вранье...
Ушел рейс на Киев, но возможно переждут туман и вернут.
zokibada
 
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