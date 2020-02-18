protefiks1959 написав:Шото не то происходит
Туман, видимість менше 50м.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 08:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Туман, видимість менше 50м.
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Літак вже прямує до Київа, цікаво яка причина була що кружив десь годину.
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Пост вище))
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А в Борисполе с утра солнышко. Рейс алматы-киев, но кружит у Харькова/Днепра, где туман.
В Харькове на взлетке аатобусы, медики. Губернатор с 5 часов там же... Дал интервью, что повезут в Хар обл. Куда - не знает (судя по всему на Старый Салтов).
Т.е. наглое вранье...
Ушел рейс на Киев, но возможно переждут туман и вернут.
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