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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5455565758>
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 08:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

protefiks1959 написав:Шото не то происходит

Туман, видимість менше 50м.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Літак вже прямує до Київа, цікаво яка причина була що кружив десь годину.
rosstikf
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

rosstikf написав:Літак вже прямує до Київа, цікаво яка причина була що кружив десь годину.
Пост вище))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:32

Re: Эпидемия коронавируса в мире

stryzhko написав:
protefiks1959 написав:Шото не то происходит

Туман, видимість менше 50м.
А в Борисполе с утра солнышко. Рейс алматы-киев, но кружит у Харькова/Днепра, где туман.
В Харькове на взлетке аатобусы, медики. Губернатор с 5 часов там же... Дал интервью, что повезут в Хар обл. Куда - не знает (судя по всему на Старый Салтов).
Т.е. наглое вранье...
Ушел рейс на Киев, но возможно переждут туман и вернут.
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:37

Re: корона вируса

  zokibada написав:Куда - не знает (судя по всему на Старый Салтов).

Знает только водитель? а принимающее учреждение знает?)
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:41

И это только карантин?
Представляю, какая реакция была при реальном случае. Хотя, откуда ему взяться, ведь у нас наверняка не умеют его определять, и записали бы как простой грипп или ОРВИ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:43

Re: эпидемия? в мире

  Вкладчик1234 написав:ведь у нас наверняка не умеют его определять, и записали бы как простой

У нас давно отзвитувалы, что умеют определять!
sal
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:44

Re: Эпидемия коронавируса в мире

sal написав:
  zokibada написав:Куда - не знает (судя по всему на Старый Салтов).

Знает только водитель? а принимающее учреждение знает?)
Да ссут, чтобы небыло так как сегодня под Полтавой.
Народ нервный.

П.с. надо не забывать, что все болезни от нервов, только венерические от удовольствия ;)
zokibada
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:56

Самолёт сел в Киеве.
Самая позорная эвакуация из всех стран, рука-лицо, импотентная власть и дикие сограждане.

Жителям города Новые Санжары Полтавской области стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в котором госпиталь находится в центре города. Они вышли на митинг протеста. Полиция пригнала к месту недовольства людей силовиков в полной экипировке и даже БТР.

Будем смотреть по всем мировым каналам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

zokibada написав:
sal написав:
  zokibada написав:Куда - не знает (судя по всему на Старый Салтов).

Знает только водитель? а принимающее учреждение знает?)
Да ссут, чтобы небыло так как сегодня под Полтавой.
Народ нервный.

П.с. надо не забывать, что все болезни от нервов, только венерические от удовольствия ;)
Как и предполагалось...

[Spoiler]
https://mvs.gov.ua/ua/news/28328_Litak_ ... pravku.htm
[/Spoiler]
Зображення
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