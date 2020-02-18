protefiks1959 написав:Шото не то происходит
Туман, видимість менше 50м.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лют, 2020 08:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Туман, видимість менше 50м.
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:08
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Літак вже прямує до Київа, цікаво яка причина була що кружив десь годину.
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Пост вище))
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:32
Re: Эпидемия коронавируса в мире
А в Борисполе с утра солнышко. Рейс алматы-киев, но кружит у Харькова/Днепра, где туман.
В Харькове на взлетке аатобусы, медики. Губернатор с 5 часов там же... Дал интервью, что повезут в Хар обл. Куда - не знает (судя по всему на Старый Салтов).
Т.е. наглое вранье...
Ушел рейс на Киев, но возможно переждут туман и вернут.
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:37
Re: корона вируса
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:41
И это только карантин?
Представляю, какая реакция была при реальном случае. Хотя, откуда ему взяться, ведь у нас наверняка не умеют его определять, и записали бы как простой грипп или ОРВИ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:43
Re: эпидемия? в мире
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:44
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:56
Самолёт сел в Киеве.
Самая позорная эвакуация из всех стран, рука-лицо, импотентная власть и дикие сограждане.
Жителям города Новые Санжары Полтавской области стало известно, что эвакуированных из Китая украинцев везут в Санжары, в котором госпиталь находится в центре города. Они вышли на митинг протеста. Полиция пригнала к месту недовольства людей силовиков в полной экипировке и даже БТР.
Будем смотреть по всем мировым каналам.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 20 лют, 2020 10:04
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Как и предполагалось...
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