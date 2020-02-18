Додано: Чет 20 лют, 2020 09:41

И это только карантин?

Представляю, какая реакция была при реальном случае. Хотя, откуда ему взяться, ведь у нас наверняка не умеют его определять, и записали бы как простой грипп или ОРВИ

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин